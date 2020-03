Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, chiede uno sforzo a tutti i cittadini per superare l'emergenza coronavirus: "Se tutti facessimo uno sforzo potremmo rallentare o modificare la curva di diffusione del virus e garantire ai più fragili di poter fruire della migliore assistenza possibile. Dobbiamo pensare che adesso siamo tutti parte attiva e che la nostra determinazione nell’adottare le misure è un passaggio decisivo per rallentare la progressione del virus. E quando dico decisivo voglio dire che tutte queste chiusure sarebbero poco efficaci senza il contributo dei singoli. L’auspicio è che con l’impegno collettivo il risultato venga raggiunto", afferma in un'intervista con il Corriere della Sera.

Brusaferro è anche uno dei membri del Comitato tecnico scientifico a supporto del governo. Commentando le durissime misure messe in atto dalle autorità, avverte: "Dobbiamo monitorare quotidianamente l’andamento dei casi e verificare l’efficacia delle misure messe in campo. Un primo bilancio non si potrà fare prima di un paio di settimane, il periodo dell’incubazione del virus". Solamente a inizio aprile, quindi, si potrà determinare se i provvedimenti adottati con l'ultimo Dpcm stiano effettivamente rallentando i contagi. Questo tipo di disposizioni, sottolinea tuttavia, ha fermato la crescita esponenziale dei contagi in Lombardia, la Regione da cui è partita l'epidemia in Italia.

Ma le misure del governo, continua a sottolineare Brusaferro, sono inutili se i singoli cittadini non adottano comportamenti responsabili: "Stiamo affrontando una sfida molto importante che passa attraverso l’impegno di ognuno di noi nel rispettare il distanziamento sociale, che significa stare distanti l’uno dall’altro. In ogni occasione manteniamo il distanziamento sociale, teniamoci lontani dalle persone almeno un metro, evitiamo l’affollamento. Dobbiamo abituarci all’idea di non avvicinarci alle altre persone, anche in casa. Curare l’igiene è fondamentale", spiega il presidente dell'Iss.

Ma se non ci comportiamo tutti nel modo adeguato, sottolinea, allora la situazione che abbiamo visto esplodere nelle scorse settimane in Lombardia potrebbe facilmente riproporsi altrove: "L'auspicio è di non doversi trovare nelle condizioni di non garantire a tutti le cure", commenta Brusaferro. Che tuttavia si mostra positivo rispetto alla responsabilità dei cittadini: "Ho l'impressione che sia stata acquisita la consapevolezza della fase critica. È un’impressione che colgo nelle città e attraverso le testimonianze degli amici".

Una questione importantissima è quella delle persone che sono a casa in quarantena, o quelle che hanno avuto contatti con le persone positive e si trovano in isolamento, spiega Brusaferreo: "Devono avere un comportamento rigoroso per evitare di trasmettere il virus. Violare le regole significa favorire la diffusione dell’infezione ai vicini e ai familiari e quindi mantenere attiva la catena di contagi". Che conclude commentando i dati: "Non ci aspettavamo un’inversione di tendenza cosi immediata. Il 3 aprile l’epidemia non si sarà fermata ma speriamo di conoscere per quella data le curve della diffusione in base alle quali poter ritenere di averla messa sotto controllo».