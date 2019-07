Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato nelle scorse ore dal sito del ministero della salute nella sezione degli avvisi di sicurezza e dei Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Questa volta il richiamo riguarda un prodotto marchio Coop la cui allerta in realtà risale al 22 luglio scorso. Nel dettaglio si tratta di due lotti di Plumcake preparato con yogurt, richiamati in via precauzionale dalla grande catena di distribuzione per possibile rischio di presenza di allergeni, in particolare glutine. I prodotti in questione sono i "Plumcake preparato con yogurt e senza glutine Benesì" prodotti per coop Italia S,n.C. dalla ditta Dino Corsini s.r. l. nelo stabilimento di via G. Brodolini,1 a Crespellano di Valsamoggia, nel città metropolitana di Bologna.

Coinvolte le confezioni da 216 grammi che contengono sei pezzi ciascuna. I due lotti interessati dal richiamo sono il numero CL086D con termine minimo di conservazione fissato al 25 luglio 2019 e il numero CL164P con termine minimo di conservazione fissato al 11 ottobre 2019. Come recita l'avviso , Il richiamo del prodotto si è reso necessario per possibile contaminazione accidentale da glutine non dichiarato in etichetta. Come sempre in questi casi, la catena della grande distribuzione organizzata raccomanda a chi avesse già acquistato i prodotti e soffre di celiachia di non consumare i plumcake con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita d’acquisto, dove saranno rimborsati. Il prodotto invece è completamente sicuro per chi non è allergico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 805580.