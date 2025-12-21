Coop richiama Arista al forno per possibile contaminazione microbiologica: il lotto interessato

L’arista al forno oggetto del richiamo è venduta a marchio “Fior fiore – Coop” nei punti vendita del gruppo della grande distribuzione già affettata e confezionata in vaschette.

La catena di supermercati Coop ha fatto scattare l’immediato richiamo dal commercio di un lotto di Arista al forno venduta preconfezionata nei propri punti vendita a marchio “Fior fiore – Coop”. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il portale web dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. L’alimento oggetto del richiamo è prodotto e confezionato per COOP ITALIA S.C. dalla ditta Rugger S.R.L. nel proprio stabilimento di Santena, nella città metropolitana di Torino.

L’arista al forno “Fior fiore – Coop” è venduta nei punti vendita nel gruppo della grande distribuzione già affettata e confezionata in vaschette da 120 grammi ciascuna. Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 2541329 e termine minimo di conservazione fissato al 3 gennaio 2026.

Come spiega l’avviso di richiamo, datato 19 dicembre, il ritiro dal commercio dell’arista al forno è scattato in via precauzione a causa del rischio microbiologico per i consumatori dovuto a una possibile contaminazione dell’alimento non meglio specificata. Le confezioni invendute sono state già ritirate dai supermercati Coop ma per i consumatori che avessero già acquistato le vaschette di arista a fette con il lotto sopra indicato, l'avvertimento è quello di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita d'acquisto.

Richiamata Salsiccia per rischio microbiologico

Nei giorni scorsi la Coop aveva annunciato anche il richiamo ad opera del produttore di un lotto di salsiccia passita senza antibiotici venduta a marchio Malafronte. Anche in quel caso, il richiamo disposto in via precauzionale a causa del rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di Salmonella spp. Il prodotto coinvolto è venduto in pezzi interi da 250 grammi circa, con il numero di lotto 161025. Coop fa sapere che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita di Coop Alleanza 3.0 nell’area della Romagna e delle Marche.