Contestano conto da 260 euro al ristorante a Gallipoli, rissa tra 5 clienti e il titolare del locale Rissa tra 5 clienti di un ristorante sul lungomare di Gallipoli e il titolare del locale. I clienti contestavano il conto “salato” al proprietario dell’attività commerciale: secondo i 5, il cibo servito non era stato di qualità come promesso dal ristorante. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rissa davanti a un ristorante di Gallipoli

Alcuni clienti di un ristorante di Gallipoli hanno litigato con il titolare per un conto giudicato troppo salato rispetto a quanto servito a tavola lungo la riviera Armando Diaz. La discussione è sfociata in una rissa davanti a tutti gli avventori del locale, ai passanti e a molti turisti che osservavano perplessi la scena. Secondo i clienti, il pesce che era stato servito loro era surgelato e il vino troppo caldo.

In seguito alle critiche mosse al servizio in tavola, la discussione si è trasformata in una rissa tra il ristoratore e 5 clienti. A calmare gli animi non è bastato neppure abbassare il conto da 265 a 250 euro. Secondo il titolare del locale, l'intento dei turisti era probabilmente quello di andare via senza pagare. Il diverbio iniziato al tavolo è finito in poco tempo per strada sotto gli occhi dei passanti.

Al momento, nessuna delle persone coinvolte ha presentato denuncia. La rissa è stata filmata da molte persone e il filmato è diventato virale online. Nel video si vedono i clienti protagonisti della vicenda strattonarsi tra loro. Una persona viene perfino spinta per terra durante la rissa mentre si sentono alcune voci fuori dall'inquadratura del cellulare affermare di aver già chiamato la polizia per risolvere la questione. Sulla vicenda però non è stata presentata per ora alcuna formale denuncia.

Mentre la rissa tra i clienti e il ristoratore andava avanti ripresa dalle telecamere di alcuni cellulari, degli avventori del locale hanno provato a dividere la comitiva di 5 persone dal titolare del locale situato sul lungomare. Il tutto però non ha sortito gli effetti sperati e la rissa è andata avanti spostandosi in breve tempo in strada davanti al folto gruppo di persone che stava passeggiando sul mare, invogliata dal caldo e dal cielo sereno della serata estiva.