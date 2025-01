video suggerito

Consegne fiori non corrette o in ritardo: Interflora multata dall’Antitrust per 400 mila euro Le discrepanze tra gli omaggi floreali ordinati online e quelli effettivamente consegnati, i ritardi nelle consegne e la qualità inferiore dei prodotti ricevuti sono solo alcuni dei motivi di insoddisfazione emersi dal report interno. Questi fattori hanno spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad adottare provvedimenti nei confronti di Interflora. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Interflora Italia, azienda specializzata nella vendita online e nella consegna di omaggi floreali, è stata multata dall’Antitrust con una sanzione di 400mila euro per pratiche commerciali scorrette, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la società non ha rispettato i tempi di consegna promessi per i prodotti acquistati e ha inviato composizioni floreali differenti, sia per tipologia che per qualità, rispetto a quelle selezionate dai clienti. Inoltre, non sono state fornite informazioni chiare sui costi di spedizione, violando così le normative previste dal Codice del Consumo. Le violazioni risalgono al periodo compreso tra febbraio 2023 e il 12 agosto 2024.

L'Autorità ha osservato che Interflora Italia, con 58.000 punti vendita in oltre 150 Paesi e una rete di circa 1.400 fiorai in Italia, non ha rispettato l’impegno di consegnare gli omaggi floreali entro la giornata o comunque in tempi certi.

Leggi anche Neonati morti a Parma, Chiara torna a vivere nella villetta dove ha partorito e sepolto i piccoli

Sul sito web dell’azienda erano presenti dichiarazioni del tipo: "Garantiamo la consegna in giornata per tutti i nostri prodotti floreali. Il tuo regalo floreale arriverà poche ore dopo il completamento dell’ordine". Tuttavia, la società ha recapitato composizioni floreali che non corrispondevano a quelle acquistate online, presentando differenze significative nella qualità e nella tipologia dei fiori rispetto a quanto selezionato e pagato dai clienti.

Tra la documentazione acquisita durante i controlli, è stato trovato un report interno sull'indice di soddisfazione dei clienti. Le principali cause di insoddisfazione individuate sono: discrepanze tra gli omaggi floreali ordinati online e quelli effettivamente consegnati (34%), ritardi nella consegna (19%), qualità inferiore dei prodotti ricevuti (7%), mancata consegna (6%) e ordini incompleti (4%).

Inoltre, nel processo di vendita online, l’Antitrust ha sottolineato che "la società non ha fornito informazioni chiare e immediate sui costi del servizio di consegna".