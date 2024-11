video suggerito

Concorso VFI Esercito 2024 per 6500 posti disponibili, bando online per il 1° blocco: i requisiti È online il bando di concorso dell'Esercito Italiano per l'assunzione del 1° blocco di unità VFI (Volontari in ferma prefissata iniziale) del 2025 delle 6500 totali che verranno assunte il prossimo anno. Sono 2.000 i posti disponibili per questo primo bando la cui domanda di partecipazione scade il prossimo 29 novembre.

A cura di Antonio Palma

L’Esercito Italiano prevede l’assunzione di 6500 unità VFI nel 2025, ripartite come sempre in tre blocchi annuali. Per il primo blocco è già attualmente online il bando di concorso per l’assunzione di 2000 unità per lo svolgimento di diversi incarichi, in alcun casi anche specifici tra cui Elettricista, Muratore, idraulico, Falegname, Fabbro e meccanico ma solo se in possesso dei relativi titoli. Per poter partecipare serve avere la cittadinanza italiana, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età e aver conseguito almeno la terza media. La domanda di partecipazione va inviata solo online tramite il portale della Difesa sull’apposita pagina ufficiale del concorso. A questo primo incorporamento seguiranno i bandi di concorso del 2° e 3° blocco VFI, per rispettivamente 2.200 e 2.300 posti disponibili.

Quanti posti ci sono e quali sono le figure professionali ricercate nel 1° blocco

Il bando per l’assunzione del 1° blocco di unità VFI dell’Esercito Italiano mette a deposizione 2.000 posti. La maggior parte e cioè 1.744 saranno destinati a incarichi assegnati successivamente dalla Forza Armata ma per i restanti sono previsti invece impieghi più specifici. Ecco l'elenco:

200 per “ordinari non specializzati” da impiegare nei Reparti Operativi al termine del

periodo di formazione di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari per essere

indirizzati successivamente, in base alle esigenze di Forza Armata, presso le scuole

d’arma per la frequenza dei corsi di specializzazione;

8 per incarico di impiego "Elettricista Infrastrutturale"

6 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale”

10 per incarico di impiego “Muratore”

10 per incarico di impiego “Falegname”

8 per incarico di impiego “Fabbro”

10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme”

2 per incarico di impiego “Esploratore equestre”

2 per incarico di impiego “Artigliere equestre”

I requisiti richiesti

Per poter partecipare al bando di concorso dell’Esercito Italiano per l’assunzione del 1° blocco di unità VFI bisogna alcuni requisiti base:

essere cittadini e godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 24 anni di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione.

I candidati che intendono accedere ai posti previsti per gli incarichi specifici sopra elencati devono possedere, oltre ai requisiti generali di partecipazione, anche i titoli specifici che attestino la formazione professionale in quel settore. I vincitori avranno un contratto a tempo determinato della durata di tre anni. Il 10% dei posti disponibili inoltre è riservato ad alcune categorie specifiche:

Orfani di militari o di membri delle Forze Armate.

Diplomati presso le Scuole Militari.

Assistiti di istituti per familiari e orfani del personale delle Forze Armate.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione per l’assunzione del 1° blocco di unità VFI dell'Esercito va compilata e inviata solo online tramite il portale della Difesa sull’apposita pagina ufficiale del concorso. Per poter accedere e inviare la domanda bisogna avere le credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale come SPID, carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS). Chi dà preferenza per il reclutamento per gli incarichi specifici sopra elencati dovrà allegare anche il file pdf del relativo attestato richiesto. La domanda va presentata entro e non oltre il prossimo 29 novembre.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il bando di selezione prevede solo una valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie a cui seguiranno gli accertamenti fisici e psico-attitudinali.

Valutazione dei titoli: saranno esaminati i titoli di studio e le esperienze precedenti dei candidati con punteggi in base al voto, qualifiche aggiuntive come brevetti o esperienze militari daranno diritto a voti aggiuntivi.

Prove di efficienza fisica e accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale: i candidati dovranno sostenere un corsa piana di 2.000 metri; una attività di sollevamento ginocchia al petto; piegamenti sulle braccia e trazioni alla sbarra. Oltre a tempo e numero minimo da rispettare per l'idoneità, ogni attività darà diritto a un punteggio in più in base al tempo o al numero di attività in più svolte. Al fine di agevolare l’allenamento preventivo dei candidati, le modalità di esecuzione delle prove sono spiegate in appositi filmati, visualizzabili sul sito internet dell’Esercito o sul canale dell’Esercito sulla piattaforma Youtube.