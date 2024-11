video suggerito

Concorso VFI Aeronautica Militare 2024 per 1050 posti disponibili: requisiti e come inviare la domanda È online il bando di concorso dell'Aeronautica Militare per l'assunzione di 1050 unità VFI (Volontari in ferma prefissata iniziale) nel 2025, suddivise in 1000 volontari ordinari e 50 per il settore d'élite COMOS (STOS/Incursori). Per presentare le candidature c'è tempo fino al 23 novembre.

A cura di Biagio Chiariello

L’Aeronautica Militare ha pubblicato online il bando di concorso per l’assunzione di 1.050 unità VFI, di cui mille “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla forza armata e i restati 50 per il settore d'impiego “Comos (Stos/Incursori)”.

Le posizioni sono aperte a chi possiede un diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) e non ha compiuto più di 24 anni. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo determinato di tre anni e full time.

La domanda di partecipazione può essere inoltrata non oltre il 23 novembre 2024 tramite il portale dell’Aeronautica Militare sull’apposita pagina ufficiale del concorso.

Quanti posti ci sono e quali sono le figure professionali ricercate

Per il Concorso VFI Aeronautica Militare 2025 sono previsti 1.050 posti complessivi.

Di questi:

1.000 sono destinati ai volontari ordinari

50 sono riservati al settore d’impiego COMOS (STOS/Incursori).

Il reparto COMOS è di grande prestigio, essendo un'unità d'élite con un alto livello di specializzazione nelle operazioni speciali, offrendo opportunità di addestramento avanzato e impiego in scenari operativi complessi.

Da ricordare che il 10% dei posti è riservato ad aspiranti militari che appartengono a categorie specifiche, tra cui:

Orfani di militari o di membri delle Forze Armate.

Diplomati presso Scuole Militari.

Assistiti di istituti per familiari e orfani del personale delle Forze Armate.

I requisiti richiesti

Per candidarsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età;

avere conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

possedere l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento.

Tra i motivi di esclusione dal bando ci sono le condanne per reati dolosi; l'essere imputati in procedimenti penali per reati dolosi; l'essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico, licenziati da un ente pubblico a seguito di procedimenti disciplinari; l'essere stati congedati d'autorità o d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle forze armate o di polizia per inidoneità psico-fisica o per mancato superamento dei corsi di formazione.

I candidati idonei parteciperanno ad accertamenti psico-fisici e a prove di efficienza fisica presso centri selezionati come la SVAM di Taranto e il Centro Aeromedico di Bari. Quelli interessati ad entrare nel settore COMOS (STOS/Incursori) devono soddisfare requisiti aggiuntivi di idoneità psico-fisica. Questi requisiti prevedono un'elevata resistenza fisica, particolari attitudini per operazioni sul campo e competenze specifiche nella gestione dello stress. Le verifiche saranno effettuate presso strutture indicate dall’Aeronautica Militare.

I posti sono a tempo determinato per una durata di tre anni e prevedono un impiego full time.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata tramite il Portale Concorsi del Ministero della Difesa oppure utilizzare il portale InPA: c'è tempo fino al 23 novembre.

Per accedere è necessario possedere lo SPID ( in alternativa CIE o CNS). Quindi va compilata la domanda e allegare eventuali documenti come certificati di riserva o idoneità sanitaria.

Per il settore d’impiego “Vfi Comos (Stos/Incursori)” bisogna allegare i titoli di merito posseduti, come il brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto; il brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS o ISO; abilitazioni, brevetti e qualifiche di paracadutista sia militari sia civili; corsi militari nei settori Survive To Operate/Force Protection o CBRN.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

La selezione si articola nelle seguenti fasi:

Valutazione dei titoli : saranno esaminati i titoli di studio e le esperienze precedenti dei candidati, con particolare rilevanza per qualifiche aggiuntive come brevetti o esperienze militari.

: saranno esaminati i titoli di studio e le esperienze precedenti dei candidati, con particolare rilevanza per qualifiche aggiuntive come brevetti o esperienze militari. Test di efficienza fisica (corsa, piegamenti, addominali): questa fase è finalizzata a misurare le capacità fisiche dei candidati, indispensabili per affrontare le richieste del servizio militare.

(corsa, piegamenti, addominali): questa fase è finalizzata a misurare le capacità fisiche dei candidati, indispensabili per affrontare le richieste del servizio militare. Accertamenti psico-fisici e attitudinali : questi controlli sono essenziali per verificare che i candidati siano idonei dal punto di vista medico e psicologico per affrontare le sfide del servizio, che richiedono forza fisica e resistenza mentale.

: questi controlli sono essenziali per verificare che i candidati siano idonei dal punto di vista medico e psicologico per affrontare le sfide del servizio, che richiedono forza fisica e resistenza mentale. Prova specifica per il settore COMOS (STOS/Incursori): per chi aspira a questi ruoli, sono previste ulteriori prove mirate a valutare le competenze necessarie per le operazioni speciali.

Le prove si concluderanno con un giudizio di idoneità o non idoneità. Verrà quindi stilata la graduatoria di merito per il settore d’impiego “Vfi ordinari” e per il settore d’impiego “Comos (Stos/Incursori)”.

Alla fine della selezione, i candidati giudicati idonei saranno tenuti a seguire un corso di formazione di base per confermare le loro competenze. Coloro che non raggiungeranno i risultati richiesti saranno congedati al termine del corso.

Coloro che completeranno con successo il corso dovranno sottoporsi a un'ulteriore visita medica per verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità. L'ammissione alla ferma iniziale di tre anni avrà decorrenza a partire dalla data di incorporazione prevista.

Per prepararsi sia teoricamente che fisicamente al concorso, si raccomanda di fare riferimento a materiali specifici relativi alle prove di efficienza fisica; eseguire esercizi mirati a migliorare resistenza e forza, in linea con i test indicati nel bando; ma anche approfondire la cultura generale e le normative delle Forze Armate.