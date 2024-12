video suggerito

Concorso Ministero dell’Istruzione e del Merito, 145 posti per dirigente tecnico: bando, requisiti e domanda Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando di concorso per dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 145 i posti a disposizione. La procedura è riservata a laureati con specifici requisiti e mira a coprire posizioni sia nell’amministrazione centrale che in quella periferica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto il bando di concorso per dirigenti tecnici con funzioni ispettive. I posti a disposizione sono 145; 15 di questi sono riservati a chi ha svolto funzioni ispettive per almeno tre anni. Per la candidatura c'è tempo fino alle ore 18:00 del 23 gennaio 2025.

Il dirigente tecnico è responsabile del monitoraggio e della valutazione delle scuole, della progettazione e del supporto ai processi formativi, oltre a svolgere funzioni ispettive e ad analizzare i dati relativi al sistema educativo.

Il concorso è esteso a tutta Italia. Per la partecipazione è richiesto il possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento o titolo equipollente.

Concorso Ministero dell’Istruzione e del Merito, posti disponibili e requisiti

Sono dunque previsti 145 posti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, 15 di questi sono riservati a chi ha svolto funzioni ispettive per almeno tre anni. Le posizioni sono suddivise tra Amministrazione centrale del MIM e Uffici scolastici regionali.

Al concorso posso partecipare i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali e il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia almeno dieci anni di anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o in diversi profili indicati nel regolamento.

È richiesto il possesso di una laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento o titolo equipollente. I candidati con titolo estero possono partecipare con riserva, a patto che abbiano avviato la procedura di riconoscimento dell’equipollenza.

Il servizio prestato con retrodatazione giuridica non è valido ai fini del requisito dei dieci anni.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti necessari

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica e compilando il form di candidatura disponibile sulla piattaforma di cui all’indirizzo reclutamento.istruzione.it, raggiungibile dal sito istituzionale del Ministero e dal portale “InPA".

La data ultima per la candidatura è il 23 Gennaio 2025 alle 18:00.

Per poter partecipare bisogna possedere lo SPID e una Pec. È richiesto il pagamento di una tassa di €100 tramite il sistema PagoPA.

Concorso per dirigente tecnico Ministero dell’Istruzione, la prova d’esame: cosa studiare e come prepararsi

La prova d'esame si articolerà in tre fasi: una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale.

Prova preselettiva: Si svolgerà solo nel caso in cui il numero di candidati superi le 1.450 unità e consisterà in un test di 90 minuti composto da sessanta quesiti a risposta multipla, con quattro opzioni di cui una sola corretta.

La prima prova scritta, della durata di 180 minuti, prevede sette quesiti a risposta aperta ed è finalizzata a verificare la preparazione culturale dei candidati sulle materie oggetto d’esame.

La seconda prova scritta, della durata di 120 minuti, ha un carattere teorico-pratico ed è mirata a valutare le competenze e le capacità di analisi del candidato. Consiste nella risoluzione di un caso pratico inerente alle funzioni dei dirigenti tecnici, come definite dalla normativa vigente.

La prova orale si configura come un colloquio volto ad accertare la capacità di elaborazione autonoma e di valutazione critica dei candidati.

Per una preparazione completa sulle materie previste dal bando, è possibile studiare sul testo ‘Manuale Concorso Ministero dell’istruzione e del merito – 145 Dirigenti Tecnici – Discipline giuridiche e contabili' edito da Simone Concorsi.