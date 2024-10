video suggerito

Concorso Ministero della Giustizia 2024 per 77 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda Il Ministero della Giustizia ha emesso un bando di concorso per l'assunzione di 77 funzionari contabili. C'è tempo fino al 22 novembre per la candidatura. Tra i requisiti è necessaria una laurea in ambito economico. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

A cura di Biagio Chiariello

È stato pubblicato il bando di concorso del Ministero della Giustizia per 77 posti come funzionari contabili da inquadrare a tempo indeterminato presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap). È possibile candidarsi entro il 22 Novembre 2024. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il portale di reclutamento inPA.

Per accedere alla selezione è necessario soddisfare determinati requisiti tra cui la maggiore età e la cittadinanza italiana, come si legge nell'avviso di concorso. Il concorso è riservato ai laureati in Economia e commercio o chi ha una laurea magistrale o specialistica in economia e scienze economico-aziendali.e il 20% dei posti, ovvero 15, specificatamente al personale interno appartenente all’area degli Assistenti del Ministero della Giustizia.

La selezione si svolgerà tramite un'unica prova scritta, composta da domande a risposta multipla su argomenti specifici, che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Gli assistenti contabili presso il Dap svolgono soprattutto compiti legati alla gestione delle attività contabili e amministrative.

I requisiti necessari e il numero di posti disponibili

Il bando di concorso prevede dunque 77 posti per il profilo di Funzionario contabile a tempo indeterminato presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il 20% dei posti, cioè 15, sono riservati al personale interno appartenente all'area degli assistenti del Dap in possesso dei requisiti previsti. Qualora non ricoperti, questi posti saranno devoluti agli altri concorrenti esterni in ordine di graduatoria.

Per candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere la cittadinanza italiana, ma sono ammessi anche gli stranieri indicati all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell'UE ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

godere dei diritti civili e politici;

possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di funzionario contabile e le qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

maggiore età.

È inoltre necessario essere in possesso di un diploma di laurea (DL) in:

economia e commercio;

laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;

laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali;

laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S Scienze economico-aziendali;

o di titoli equiparati ed equipollenti.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono possedere il provvedimento di equivalenza previsto dalla normativa italiana vigente.

Va poi ricordato che la partecipazione è inibita a chiunque sia stato destituito o licenziato in seguito a un procedimento disciplinare o anche dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi.

Non può inoltre candidarsi chi è stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, entro la scadenza delle 23.59 del 22 novembre 2024.

L’accesso alla piattaforma richiede autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS, e durante la compilazione è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Dopo essersi autenticati sul portale, bisogna scegliere il “Concorso per 77 funzionari contabili del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria” e compilare e inviare online l'apposito form.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

I candidati saranno selezionati tramite un'unica prova scritta, che comprenderà anche la verifica delle competenze informatiche di base e della conoscenza della lingua inglese. Non è prevista la valutazione dei titoli, essendo una procedura semplificata. La prova sarà composta da domande a scelta multipla, volte a valutare anche le attitudini e le competenze, considerate un insieme di conoscenze e abilità logico-tecniche.

Le materie sulle quali verterà saranno le seguenti:

Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria;

Ragioneria pubblica e contabilità di Stato, anche con riferimento ai servizi amministrativo-contabili dell'Amministrazione;

Elementi di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica;

Elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;

Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

Per superare la prova è richiesto un punteggio minimo di 21/30. L’esito della prova sarà pubblicato sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia con valore di notifica a tutti gli effetti. Gli assunti dovranno restare nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

