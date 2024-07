video suggerito

Concorso Ministero della Difesa per 1000 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda È online il bando di concorso del Ministero della Difesa per l’assunzione di 1.000 assistenti tecnici: per la candidatura c’è tempo fino al 22 agosto. Possono partecipare i diplomati. È prevista un’unica prova scritta e i vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

È possibile fare domanda come assistente tecnico per il concorso del Ministero della Difesa. Il bando mette a disposizione 1000 posti di lavoro a tempo indeterminato presso diverse sedi in Italia nel ruolo di assistente. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 agosto, solo via web, tramite il portale inPA.

Tra i requisiti richiesti ai candidati assistenti c'è quello della maggiore età, la cittadinanza italiana e il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. È prevista una sola prova selettiva scritta.

Come si evince dall'avviso di concorso, la graduatoria assegnerà i candidati vincitori alle sedi di destinazione.

I requisiti del concorso e i posti disponibili

I posti disponibili per il ruolo di assistente tecnico sono mille, così ripartiti:

Codice FT 35 – Assistente ai Servizi di Supporto: 100 posti (si occupa delle attività relative ai servizi di supporto, inclusi giardinaggio, telefonia, custodia, governo e cura degli animali);

Codice FT 37 – Assistente ai Servizi di Vigilanza: 50 posti(espleta attività di sorveglianza e custodia delle installazioni e/o varchi di accesso. Può svolgere servizio di vigilanza armato in base alle esigenze dell’Amministrazione);

Codice FS 41 – Assistente Sanitario: 4 posti(supporta le professionalità superiori in attività sanitarie, tecniche, preventive, terapeutiche e riabilitative. Utilizza apparecchiature complesse e può coordinare interventi nei laboratori e officine di produzione farmaceutica);

Codice FT 45 – Assistente Tecnico per l’Informatica: 45 posti (gestisce e mantiene operativi i sistemi informatici locali, supportando gli utenti sia tecnicamente che applicativamente. Si occupa di sicurezza IT, manutenzione e potenziamento delle dotazioni informatiche);

Codice FT 47 – Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici: 124 posti (esegue interventi tecnici su reti, impianti e apparecchiature elettriche. Collabora con professionalità superiori per interventi complessi, diagnostica guasti e valuta risultati di interventi);

Codice FT 48 – Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica: 100 posti (effettua disegni, sviluppi e calcoli utilizzando strumenti e programmi di grafica. Si occupa di composizione, stampa, litografia, rilegatura e attività di valorizzazione cartografica e geotopocartografica);

Codice FT 49 – Assistente Tecnico Chimico – Fisico: 25 posti (lavora in officine, laboratori chimici e fisici, controllando lo stato d’uso, conservazione e scadenza dei materiali, assicurandosi che non presentino pericoli di contaminazione);

Codice FT 50 – Assistente Tecnico Artificiere: 15 posti (gestisce esplosivi, controlla l’efficienza del munizionamento, e si occupa di disinnesco e brillamento di esplosivi);

Codice FT 51 – Assistente Tecnico per l’Edilizia e le Manutenzioni: 100 posti (esegue manutenzioni e riparazioni su impianti e infrastrutture, utilizzando materiali e strumenti specifici. Può svolgere ruoli di pittore, idraulico, falegname, muratore e verniciatore);

Codice FT 52 – Assistente Tecnico Nautico: 32 posti (allestisce, mantiene e controlla sistemazioni tecniche marinaresche, bacini di carenaggio e segnalamenti marittimi. Può svolgere attività subacquee e mansioni di capo pontone, capo barca e motorista);

Codice FT 53 – Assistente Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni: 100 posti (esegue interventi su circuiti, apparati, sistemi elettronici, ottici e di telecomunicazione, collaborando con professionalità superiori);

Codice FT 54 – Assistente Tecnico per le Lavorazioni: 200 posti (esegue riparazioni e ricostruzioni di oggetti in materiali metallici e non, utilizzando macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico);

Codice FT 55 – Assistente Tecnico per la Motoristica, la Meccanica e le Armi: 105 posti (opera su motori endotermici, effettuando manutenzione, riparazioni e collaudi. Si occupa anche di progettazione, collaudo e manutenzione di armi e munizioni).

È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale tra quelli inseriti nel bando. Sui posti previsti per ogni singolo codice concorso si applica la riserva a favore dei volontari delle Forze Armate.

I vincitori saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Per la partecipazione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Gli aspiranti assistenti tecnici devono inoltrare la domanda per essere ammessi al concorso del Ministero della Difesa entro le 23.59 di giovedì 22 agosto 2024 solo via telematica, tramite il portale inPA. Per farlo bisogna autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura.

Per la partecipazione occorre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata o un domicilio digitale, e deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il concorso del Ministero della Difesa 2024 per Assistenti prevede un'unica prova scritta mirata a verificare il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale richiesto a verificare l’attitudine del candidato all’espletamento delle funzioni del profilo professionale.

Nello specifico saranno somministrate 60 domande con risposte a scelta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Il tempo massimo concesso è di 90 minuti.

La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate. Sarà accertata anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: + 0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,10 punti.

La prova scritta si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Per una preparazione completa sulle materie indicate nel bando, si consiglia di consultare il ‘Manuale Concorso Ministero Difesa Assistenti 2024 – Per la preparazione' (Edizioni Simone).

Le mansioni dell’assistente tecnico del Ministero della Difesa

Un assistente tecnico del Ministero della Difesa in Italia svolge un ruolo di supporto tecnico e amministrativo all'interno del Ministero stesso, con compiti che possono variare notevolmente a seconda del settore specifico in cui è assegnato. In generale, le responsabilità di un assistente tecnico possono includere il supporto amministrativo, operativo e tecnico; la gestione logistica; formazione e addestramenti; sicurezza e sorveglianza.

Le specifiche mansioni e responsabilità di un assistente tecnico possono variare in base al dipartimento o all'ufficio del Ministero della Difesa in cui è assegnato, così come in base alla sua formazione e specializzazione.