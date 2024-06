Concorso insegnanti di religione cattolica per 4500 posti, le tabelle con la distribuzione tra le regioni

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Novità per tutti coloro che parteciperanno al concorso straordinario per insegnanti di religione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le tabelle con l'elenco delle regioni e il numero di posti disponibili in ognuna. La domanda per accedere alla prova concorsuale potrà essere presentata, esclusivamente online, entro il 2 luglio. Si tratta di un concorso atteso da 20 anni, dato che la precedente selezione si era tenuta nel 2004. I posti a disposizione per il concorso straordinario sono 4500, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, a cui si aggiungono altri 1.928 posti, ripartiti tra due procedure (927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado). Le assunzioni, complessivamente, saranno 6.428.

Le tabelle con l’elenco delle regioni per il concorso

Il MIM ha pubblicato le tabelle con la divisione regione per regione dei posti disponibili per il concorso straordinario per l'insegnamento della religione cattolica, sia per la scuola primaria e dell'infanzia che secondaria. Per quanto riguarda le scuole primarie e dell'infanzia, la regione con più posti a disposizione è la Lombardia (488) seguita dall'Emilia Romagna. In Basilicata e in Campania solo 1 posto:

Per quanto riguarda, invece, la scuola secondaria di primo e secondo grado, è sempre la Lombardia la regione con il maggior numero di posti disponibili (445), seguita da Emilia Romagna e Veneto:

Si ricordi che ciascun candidato può concorrere in un’unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità.

Quanti posti ci sono in tutti e chi può fare domanda

Le assunzioni, complessivamente, saranno 6.428. Si può presentare la domanda entro il 2 luglio attraverso il sito InPA, a cui si accede tramite SPID o CIE.

Può partecipare al concorso chi ha la certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli e almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.