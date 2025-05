video suggerito

Conclave, secondo i bookmakers il nuovo Papa sarà eletto l’8 maggio: Tagle favorito su Parolin Un vero e proprio ribaltone per gli analisti delle scommesse: il Cardinale Luis Antonio Tagle ora è il nuovo favorito come Papa su Pietro Parolin. A due giorni dall’inizio, si ipotizza un conclave di breve durata: I betting analyst britannici scommettono sulla fumata bianca già l’8 maggio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Luis Antonio Tagle

Mentre in Vaticano è tutto pronto per il conclave che si aprirà il 7 maggio, le scommesse su chi sarà il nuovo Papa impazzano con sorprese dell’ultimo minuto. Per i bookmaker internazionali, infatti, il cardinale Tagle ha sorpassato Pietro Parolin, finora sempre favorito dalle quote e che ora invece passa in seconda posizione a vantaggio del porporato filippino.

A due giorni dall'inizio del Conclave, dunque, il Cardinale Luis Antonio Tagle è il nuovo favorito nella successione di Bergoglio, almeno secondo le società di scommesse internazionali. Come ricostruisce Agipronews, il Cardinale filippino nuovo Papa è offerto ora a 2 da William Hill, rispetto al 4,25 della scorsa settimana mentre il cardinale italiano Pietro Parolin pur scendendo da 3,50 a 3,25, è secondo nelle preferenze degli analisti.

Un vero e proprio ribaltone visto che fin dai funerali di Papa Francesco il segretario di Stato Vaticano era stato sempre considerato il preferito dei betting analyst britannici. Continua anche la rimonta degli altri due italiani in lizza: Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa, ma con quote molto più alte. Il primo è dato a 5 il secondo a 6.

Gli analisti delle scommesse hanno cambiato idea anche sulla durata del conclave che appena una settimana fa si prevedeva lungo e che ora invece si ipotizza di breve durata, probabilmente dopo le ultime esternazioni dei cardinali votanti. I betting analyst britannici scommettono sulla fumata bianca già l'8 maggio, il secondo giorno in calendario, che viene data a 2,10, in vantaggio sul 9 maggio dato a 2,75, mentre sale a 9,50 l'elezione papale alla prima votazione, mercoledì 7 maggio.

Le affermazioni dei cardinali negli ultimi giorni del resto vanno proprio in questa direzione con il nuovo Papa designato già in settimana dopo poche elezioni in conclave. Nelle congregazioni, riprese oggi dopo una breve pausa, c’è un lavoro molto frenetico per trovare un accordo di massima su alcuni nomi da portare poi in Conclave. Del resto negli ultimi cinquanta anni la fumata bianca è arrivata nell'arco di massimo otto scrutini, vale a dire due giorni in tutto.

Ovviamente al momento del conclave molte cose potrebbero cambiare nel chiuso della Cappella Sistina. Anche le strutture per ospitare i cardinali sono pronte e oggi ci sarà il giuramento di segretezza per tutti quelli che rimarranno a lavorare all'interno. I porporati rimarranno confinati a Casa Santa Marta per tutto il tempo fino alla fumata bianca e non potranno avere nessun contatto con l'esterno.