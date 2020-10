La catena di supermercati Conad ha annunciato l'immediato richiamo dagli scaffali dei suoi negozi di un lotto di corn flakes venduti a proprio marchio per possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Nel dettaglio, il prodotto interessato dall’avviso di richiamo sono i Corn Flakes Glassati Conad “Tradizione con vitamine e ferro” venduti in confezione da 375 grammi ciascuna (cod. EAN 8003170016798). I Corn Flakes sono prodotti e confezionati a marchio Conad dalla ditta “Molino Nicoli SpA” nel proprio stabilimento di Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo. Il lotto interessato dall’avviso di richiamo coincide con il termine minimo di conservazione del prodotto, fissato al 14 gennaio 2022.

Come recita l’avviso di richiamo apparso oggi, 8 ottobre, sui canali web della catena di supermercati, il richiamo in via precauzionale del prodotto si è reso necessario perché nel lotto è stata riscontrata la presenza dell’allergene Arachide, non dichiarato in etichetta. Il prodotto con il lotto indicato è stato già ritirato dagli scaffali dei supermercati Conad ma per chi avesse già comprato delle confezioni ed è allergico alle arachidi non deve assolutamente consumare i corn flakes può restituirli al punto vendita di acquisto per un rimborso.

“Tutti i clienti che presentano allergia all’allergene Arachide e che fossero in possesso di una confezione appartenente al suddetto lotto, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con il prodotto di un altro lotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato” si legge nell’avviso Conad. Il prodotto è comunque sicuro per chi non è allergico.