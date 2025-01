Con un’auto sfondano la vetrata dell’ufficio postale a Palermo: colpo da 100mila euro Tra rapinatori hanno abbattuto la vetrata dell’ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo portando via un bottino da 100mila euro: infine la fuga in scooter. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

Rapina messa a segno alla Poste di Palermo. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, un'auto ha abbattuto la vetrata dell'ufficio postale di via Empedocle Restivo. Tutto sarebbe avvenuto oggi 31 gennaio alle 14, quando all'interno c'erano ancora gli impiegati. Fortunatamente non risultano persone ferite.

Si cerca di ricostruire quello che è accaduto: i malviventi, in tutto tre, si trovavano a bordo di un'auto e accelerando avrebbero abbattuto la vetrina dell'ufficio postale mandando tutto in frantumi. Sono subito scesi dalla macchina e hanno derubato la posta postando via un bottino da circa 100mila euro. Infine si sono dati alla fuga salendo a bordo di uno scooter.

Subito è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno fatto tutti i rilievi del caso. Fondamentali saranno le testimonianze di chi ha assistito alla rapina, ovvero dipendenti e alcuni passanti, e le telecamere di video sorveglianza della zona. In poco tempo si potrà risalire all'identità dei malviventi. Questi molto probabilmente sapevano che nelle poste c'erano i soldi che nei prossimi giorni serviranno per pagare le pensioni. La speranza è di trovare oltre a loro anche il bottino da 100mila euro.

Restano al momento i danni: l'ufficio starà chiuso e lo sarà anche per i prossimi giorni. I dipendenti nonostante il forte spavento, stanno bene.