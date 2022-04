Comunicato del Cdr di Fanpage.it Il Cdr di Fanpage.it informa di aver raggiunto con l’editore Ciaopeople, in data 8 aprile 2022, l’accordo per il passaggio alla piattaforma contrattuale Uspi-Cisal.

A cura di Redazione

Il comitato di redazione di Fanpage.it informa di aver raggiunto con l’editore Ciaopeople, in data 8 aprile 2022, l’accordo per il passaggio alla piattaforma contrattuale Uspi-Cisal. Lo ha fatto su mandato dell'assemblea dei redattori, la cui maggioranza ha votato favorevolmente (25 sì, 6 astenuti, 5 assenti). La decisione arriva a due anni dalla disdetta del precedente accordo siglato da Fnsi e Uspi, che dal 2018 al 2020 aveva portato alla stabilizzazione e assunzione di oltre 30 giornaliste e giornalisti.

L'accordo Uspi-Cisal siglato tra Cdr ed editore prevede condizioni equivalenti e migliorative sia rispetto a quanto stabilito da Uspi-Fnsi che a quanto previsto dalla forma base del CCNL Uspi-Cisal terziario, tra cui un innalzamento dei minimi retributivi per le nuove stabilizzazioni e conversioni da Uspi-Fnsi a Uspi-Cisal, nonché un numero bloccato di stabilizzazioni individuato in 20 unità più 10 tra stabilizzazioni e nuove assunzioni da effettuarsi nei 24 mesi successivi alla data di effettiva applicazione del contratto.

Quelli trascorsi sono stati mesi complessi, caratterizzati da un ardimentoso esperimento per portare a un tavolo di conciliazione tra editore, parte sindacale e Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Ipotesi di cui, a seguito di svariati tentativi, è stata infine constatata l'impossibilità per posizioni inconciliabili.

Il comitato di redazione reputa questo nuovo contratto il momento iniziale di un percorso che garantisce tutele contrattuali e dignità a giornaliste e giornalisti che hanno continuato a lavorare in questi anni per dare forma e sostanza al giornale nonostante le incertezze determinate dal contesto. Rendere tale percorso più chiaro e definito, monitorarne le dinamiche e ampliarne il raggio d’azione e le sue possibilità per consolidare e allargare le tutele che offre ai lavoratori dovranno essere gli obiettivi futuri.