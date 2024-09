Compra un ‘Gratta e Vinci’ e incassa mezzo milione a Forlì, il bar-tabacchi: “Lo abbiamo scoperto per caso”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Resterà molto probabilmente sconosciuta l'identità del fortunato giocatore che ha acquistato un biglietto del ‘Gratta e Vinci' al bar-tabacchi ‘Allangolo' di via Seganti, a Forlì e ha incassato 500mila euro. Una vincita inaspettata anche per la titolare del negozio dove è stato acquistato.

"Lo abbiamo saputo per caso – ha raccontato Valentina Wang al Corriere di Bologna –, tramite una telefonata di chi, più informato di noi, ha notato la vincita sul sito ufficiale del ‘Gratta e Vinci' nella sezione vincite: ma non è ancora arrivata la conferma da parte dell’azienda che tratta questo tipo di biglietti e non abbiamo nessun cartello sulla vincita da esporre".

Non è la prima volta che il negozio porta fortuna a un giocatore, anche se non in questi termini: l'anno scorso infatti un cliente del bar-tabacchi forlivese aveva vinto 27mila euro giocando al Lotto. Pure in quel caso il vincitore ha preferito non presentarsi e rimanere anonimo.

"Non abbiamo idea di chi possa essere e neppure del biglietto con cui ha vinto visto che ne abbiamo di diversi tagli, da 5, da 10 e da 20 euro. – prosegue la titolare – Ne vendiamo tantissimi ogni giorno e, fra l’altro, il gioco ‘Numerosissimi' è il secondo più apprezzato dopo ‘Il Miliardario'. Tra i nostri clienti, abbiamo giocatori abituali ma anche chi, al contrario, compra un biglietto ogni tanto solo per sfizio".

Infatti, il locale si trova molto vicino all’aeroporto Ridolfi e per questo, tra i tanti clienti che decidono di tentare la fortuna acquistano un "Gratta e Vinci", ci sono anche tanti turisti, sia italiani che stranieri.

Come ricorda ForlìToday, in città quest'estate ci sono state altre vincite fortunate in diversi esercizi. A inizio luglio con un ‘Gratta e Vinci', sempre della serie ‘Numerissimi', da 10 euro ne sono stati vinti 30mila al ‘Bar Stefano'. E alla tabaccheria ‘Cavallucci' di Corso Mazzini ci sono state una vincita al Superenalotto da 10mila euro e una da 5mila con un terno al Lotto.