Come proteggere dal gelo i contatori dell’acqua: i consigli per prepararsi al freddo Freddo e gelo, anche per pochi giorni, possono danneggiare i contatori dell’acqua ma ci sono alcuni accorgimenti per evitarlo: i consigli utili per proteggere i misuratori.

A cura di Antonio Palma

Con l’arrivo della stagione invernale e l’abbassamento delle temperature, in alcune regioni, dove spesso si arriva sotto zero con conseguenti gelate notturne, i contatori dell’acqua possono essere seriamente danneggiati dal freddo, con ripercussioni anche sull’impianto idrico di casa. Bastano infatti due o tre giornate con temperature al di sotto dello zero per rovinare i contatori o le tubature. La rottura o comunque il malfunzionamento dei contatori dell'acqua può comportare una notevole spesa, sia per il maggior costo del servizio sia per la riparazione dei danni agli impianti. In caso di danneggiamento o congelamento delle tubazioni private, infatti, la riparazione delle stesse e delle installazioni poste a valle del contatore è a cura e carico dell’utente. Per questo è buona regola osservare alcuni semplici passaggi precauzionali per proteggere dal gelo i contatori dell'acqua ed evitare i problemi. Ecco una guida con consigli utili per proteggere i contatori dal gelo.

Isolare i contatori dell’acqua a rischio gelo

I contatori dell’acqua più a rischio per il freddo sono ovviamente quelli collocati all’esterno, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente. Per questo una delle misure primarie è quella di aumentare la protezione del vano contatore acqua dal freddo e dal gelo, sportello compreso, isolandoli con materiale apposito. Senza dover cambiare l’intera nicchia, per farlo basta procurarsi dei fogli di polistirolo o una bomboletta di poliuretano espanso con i quali rivestire la nicchia del contatore, elemento necessario soprattutto nei casi in cui questa ha sportelli con finestrelle di aerazione. In casi estremi infine è possibile utilizzare anche una guaina protettiva.

Non avvolgere le tubature con stracci o giornali

È utile proteggere alo stesso modo il contatore anche se si trova in un locale interno ma sprovvisto di riscaldamento. In generale per proteggere il contatore va bene qualsiasi materiale isolante con uno spessore di almeno due centimetri mentre è fortemente sconsigliato avvolgere le tubature con stracci o giornali perché assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione. Ad ogni modo ogni protezione deve comunque lasciare scoperto il quadrante delle cifre del misuratore per consentire agli incaricati l’eventuale lettura del contatore.

Filo d'acqua dal rubinetto o chiudere tutto se non si è presenti

Un altro metodo efficace per proteggere i contatori dell'acqua dal gelo è quello di far gocciolare un rubinetto. Secondo la società Metropolitana Acque Torino, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni sotto lo zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto di casa fuoriesca un filo d’acqua in modo da non farla mai congelare. Al contrario, invece, bisogna chiudere tutto nel caso di contatori in case disabitate o comunque non frequentate. Il consiglio in quest’ultimo caso, infatti, è di chiudere il rubinetto a monte del contatore e provvedere poi allo svuotamento completo dell’impianto.

Controllare i guasti dopo freddo e gelo

Alla fine del periodo di gelo e con il rialzo delle temperature bisogna poi verificare lo stato del contatore ed i livelli di consumo, in quanto lo scioglimento del ghiaccio porta alla luce eventuali rotture e dispersioni idriche in atto che ovviamente bisogna riparare.