Denise Pipitone, come potrebbe essere oggi: la nuova Age Progression diffusa dalla famiglia Una ragazza di 21 anni dai capelli lunghi e diversa dall’immagine della piccola scomparsa nel 2004, così potrebbe essere Denise Pipitone oggi, secondo la nuova Age Progression diffusa dalla famiglia. “Attenzione è una immagine di ricostruzione” ha spiegato sui social Piera Maggio, la mamma che da anni si batte per fare luce sulla scomparsa di Denise senza mai arrendersi.

A cura di Antonio Palma

Una ragazza di 21 anni dai capelli lunghi e diversa dall'immagine dalla piccola scomparsa ormai nel 2004 a cui siamo abituati, così potrebbe essere Denise Pipitone oggi, secondo la nuova Age Progression diffusa dalla famiglia. "Attenzione è una immagine di ricostruzione" ha spiegato sui social Piera Maggio, la mamma che da anni si batte per fare luce sulla scomparsa di Denise senza mai arrendersi. La nuova immagine con il presunto invecchiamento di Denise è stata commissionata dalla stessa famiglia della bimba scomparsa in circostanze mai chiarite da Mazara del Vallo il primo settembre di 17 anni fa, quando aveva solo quattro anni. L'immagine che ritrae la presunta Denise di 21 anni è stata realizzata da esperti attraverso le foto originali della bimba, scattate prima della scomparsa e fornite dalla famiglia, e analizzando quelle dei genitori e del fratello.

"Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto" scrive oggi Piera Maggio, diffondendo la nuova immagine. Nel manifesto, lanciato attraverso i canali social e sui siti attivati dalla famiglia per la ricerca di Denise, l'immagine con la Age Progression, affianca quella della stessa Denise bimba in braccio alla madre. Il cartello rilancia anche la data di nascita e quella di scomparsa della bimba, sia in italiano che in inglese con l'hashtag #missingDenise.

La veccia Age progression di Denise Pipitone fatta dai Ris

Sulla age progressione da tempo la famiglia è in disaccordo con le autorità investigative che invece hanno sempre usato un'altra foto che però è ormai molto vecchia e in cui però la famiglia fatica a riconoscere Denise . Sull'ultima Age progression dei Ris dei carabinieri realizzata nell'estate del 2020, la famiglia infatti aveva commentato: "Una immagine che riteniamo non coerente con quelle precedenti, due nel 2008, una nel 2014, tutte diverse tra loro sembrano persone diverse. Sarà magari la nostra impressione, quella che oggi dovrebbe essere una ragazza di 20 anni, a noi, ci è sembrata una bambina di 8 anni".

Denise Pipitone, si decide sull’archiviazione delle nuove indagini

Nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Denise intanto è attesa per la decisione dei giudici in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura sulle nuove indagini. L'udienza decisiva si terrà il 23 novembre prossimo l’udienza davanti al gip di Marsala. Nelle scorse settimane i legali dei genitori della bambina, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, hanno depositato richiesta di opposizione all'archiviazione del fascicolo che vede coinvolti Anna Corona e Giuseppe della Chiave.