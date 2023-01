Colpito da uno sparo accidentale mentre accompagna gli amici a caccia, Giovanni muore a 53 anni Una disgrazia ancora più assurda se si pensa che l’uomo non stava nemmeno cacciando ma aveva semplicemente deciso di accompagnare gli amici a una battuta di caccia al colombaccio a Pitigliano, nel Grossetano, per l’ultimo giorno venatorio.

A cura di Antonio Palma

L’ennesima tragedia della caccia si è consumata nelle scorse in Toscana dove un parrucchiere di 53 anni, Giovanni Stentella è morto tragicamente dopo essere stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un amico col quale si trovava nelle campagne del Grossetano.

Quella che doveva essere una giornata particolare e spensierata approfittando della chiusura del suo negozio, però, purtroppo si è trasformata in tragedia per il cinquantatreenne umbro residente a Narni Scalo, in provincia di Terni.

Il dramma nella tarda mattinata di lunedì quando l’uomo è stato raggiunto da un singolo colpo e si è accasciato a terra. Inutili i successivi soccorri allertati dagli stessi amici che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto, intorno alle 12, sono accorsi i mezzi del 118 dell'Asl Toscana sud est, l'automedica di Pitigliano e la Misericordia di Manciano ma ogni sforzo si è rivelato vano e i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Vista la gravità delle ferite, era stato allertato anche l’elisoccorso ma quando l'elicottero è arrivato, Stentella era già morto. Secondo una prima ricostruzione, il colpo fatale sarebbe partito dal fucile di un amico che potrebbe essere inciampato ma le indagini per stabilire quanto accaduto sono ancora in corso.

Tanto dolore nella comunità di Narni dove l'uomo era molto conosciuto e dove lascia moglie e figlio. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello di un amico che così lo ricorda: "Un tragico e banale incidente porta con sé un bravo ragazzo, un marito e un padre esemplare che ha sempre messo in primo piano la famiglia e il lavoro tanto da rinunciare quest’anno anche alla caccia. Per la chiusura ha voluto passare una giornata con gli amici di sempre e durante il pranzo si è consumata la tragedia. L’ultimo giorno di caccia sarà per me e tutta la nostra famiglia tristemente ricordato come un giorno funesto"

Il decesso di Giovanni Stentella purtroppo si aggiunge al triste elenco dei morti accidentali in battute di caccia. Giovanni Stentella infatti è il terzo umbro vittima di incidente di caccia in pochi giorni dopo la morte del poliziotto spoletino, Daniele Tardocchi, e quella del 24enne di Assisi Davide Piampiano.