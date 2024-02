Colpito da un ramo che stava tagliando nel terreno di famiglia: 26enne muore schiacciato Un ragazzo di 26 anni è morto schiacciato dal ramo di un albero che stava tagliando nel terreno di proprietà della famiglia in località Cumiona, nel territorio della frazione Vergano di Borgomanero. L’allarme lanciato da un familiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Tragedia nel Novarese dove un ragazzo di soli 26 anni, compiuti meno di un mese fa, è morto schiacciato dal ramo di un albero mentre lavorava nel terreno di proprietà della famiglia in località Cumiona, nel territorio della frazione Vergano di Borgomanero al confine con il Comune di Maggiora.

Il giovane è stato colpito dal ramo di un albero che stava tagliando, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. A dare l'allarme è stato un familiare. I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto che constatare il decesso della vittima, avvenuto per schiacciamento.

In aggiornamento.