Colpisce la madre con un pugno in viso e la uccide, la denuncia del padre: “La maltrattava da anni” È stato arrestato con l’accusa di omicidio il 44enne che ha colpito la madre con un pugno in volto uccidendola. L’uomo si è presentato alle forze dell’ordine confessando l’accaduto: secondo il padre i maltrattamenti nei confronti della donna andavano avanti da tempo.

A cura di Chiara Ammendola

Ha colpito la madre con un pugno in pieno volto uccidendola l'uomo di 44 anni arrestato dai carabinieri a Torino. È stato lui a presentarsi in caserma confessando di aver picchiato l'anziana madre ritrovata morta nell'appartamento del quartiere periferico Barca dove viveva: in un primo momento l'ipotesi iniziale era che la donna potesse essere morta a causa di una caduta accidentale.

La svolta nelle indagini è arrivata quando il marito della vittima, una donna di 75 anni la cui identità non è stata ancora resa nota, si è presentato alla stazione dei carabinieri di borgata La Falchera per denunciare il figlio, accusandolo di maltrattamenti in famiglia, vessazioni e aggressioni subite nel tempo. Secondo il racconto dell'uomo, il 44enne avrebbe maltrattato per anni gli anziani genitori arrivando al culmine lo scorso sabato quando ha aggredito mortalmente la madre.

Il cadavere della donna era stato ritrovato nel suo appartamento, nel quartiere periferico Barca, sabato scorso, ma inizialmente l'ipotesi era stata che l'anziana fosse deceduta per una caduta accidentale. Ipotesi su cui i carabinieri della compagnia ‘Oltre Dora' hanno da subito nutrito dei dubbi. Durante le indagini hanno ascoltato anche il padre del 44enne e marito della vittima che ha confermato le vessazioni perpetrate dall'arrestato.

Questa mattina il 44enne si è presentato spontaneamente dai militari dell'Arma, ammettendo di aver colpito la madre al volto con un pugno, senza alcun motivo apparente e di averla lasciata esanime a terra. In un primo momento era stato proprio lui a raccontare al padre prima e agli inquirenti dopo che l'anziana era caduta da sola in casa. I carabinieri hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso e il fermo dell'uomo per omicidio è in attesa di convalida.