Ucraina, madre e figlie uccise nel raid russo a Leopoli: "Salvo solo il padre, annientano il nostro futuro" Yevheniya e le sue tre figlie di 7, 14 e 21 anni sono state uccise in casa loro nell'ultimo raid di Mosca a Leopoli. che ha fatto sette morti e decine di feriti. Il governatore le ricorda con una foto: "Non so che parole sostenere il padre".

A cura di Antonio Palma

C'è anche una madre con le sue tre figlie adolescenti tra le vittime del bombardamento russo di oggi a Leopoli in Ucraina. Yevheniya e le sue tre figlie Yaryna, Daryna ed Emiliya sono state uccise in casa loro nell'ultimo raid di Mosca sulla cittadina nell'Ucraina occidentale che ha causato almeno sette morti e 64 feriti. A raccontare la loro storia è il Sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, postando una foto della famiglia distrutta e che vede ora un solo sopravvissuto, il padre.

"Dopo l'attacco di oggi, in questa foto è rimasto vivo solo un uomo. La moglie e tre delle loro figlie sono state uccise in casa loro. Non so che parole sostenere il padre Yaroslav. Oggi siamo tutti con te" ha scritto il primo cittadino di Leopoli liberandosi poi in uno sfogo sui social: "Nel centro dell'Europa, la Russia annienta intere famiglie ucraine. I russi stanno uccidendo i nostri figli e il nostro futuro".

La più grande delle sorelle, Yarina Bazilevych, aveva 21 anni e aveva lavorato proprio nell'ufficio del sindaco per preparare il programma dell'evento "Leopoli – la capitale della gioventù d'Europa 2025". È morta con la madre e le sue sorelle di appena 7 e 14 anni.

Il bombardamento avvenuto a Leopoli nelle prime ore di oggi, mercoledì 4 settembre, ha colpito una zona residenziale della più grande città dell'Ucraina occidentale causando la morte di altre tre persone. Tra i feriti ci sono otto bambini, tra cui un bambino di 10 anni. Circa 47 le persone che sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'attacco, di cui sette sono in condizioni critiche, secondo quanto riferito dal governatore Maksym Kozytskyi.

Il raid russo ha colpito diversi palazzi vicino alla stazione ferroviaria centrale che hanno preso fuoco. Circa 50 edifici sono stati danneggiati, tra questi tre scuole e un centro d'arte, che sono stati colpiti solo pochi giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico in Ucraina.

Nelle stesse ore la Russia ha lanciato anche un attacco missilistico contro la città di Kryvyi Rih, nell'Oblast di Dnipropetrovsk, ferendo almeno sei civili, tra cui una bambina di 10 anni, ora ricoverata in ospedale, secondo quanto riferito dal governatore locale. Secondo le autorità locali, nell'attacco sono stati danneggiati un albergo, 57 appartamenti, quattro istituti scolastici e quattro auto.