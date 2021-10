Colledara, cade da 4 metri di altezza mentre ripara un lampione: gravissimo operaio 37enne Stava riparando un lampione nel comune di Colledara quando è caduto da un’altezza di circa 4 metri e ha battuto la testa. L’operaio di 37 anni è attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono appare disperate fin dai primi interventi del 118.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stava sostituendo il faretto di un lampione quando è caduto dalla scala da un'altezza di circa 4 metri. Un operaio di 37 anni, originario di Teramo e dipendente di un'azienda di Montorio al Vomano, è in gravissime condizioni dopo l'incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 11.50. L'uomo si trovava in località di Villa Petto per svolgere alcuni lavori di manutenzione per il comune di Colledara. Potrebbe aver perso l'equilibrio oppure aver avuto un malore mentre stava lavorando. Il 37enne è caduto a terra battendo la testa. A nulla sono valsi i primi soccorsi forniti dai presenti, né quelli del 118 che non ha potuto fare niente per l'operaio.

Il lavoratore è stato trasportato in ospedale in codice rosso e stabilizzato. Ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo, resta in condizioni gravissimi. La sua identità non è ancora stata resa nota e nulla si sa ancora sulle sue attuali condizioni di salute. La vita del 37enne resta per il momento appesa a un filo. Il paziente resta monitorato dal personale del nosocomio Mazzini di Teramo, ma è tanta la preoccupazione per le sue sorti in queste ore. Particolarmente preoccupante risulta il fatto che nella caduta abbia battuto violentemente la testa a terra, forse sprovvisto di casco per la protezione personale. Le forze dell'ordine sono impegnate a fare ulteriormente luce su questa storia e sulle dinamiche dell'incidente durante il turno di lavoro. Nel piccolo comune non si erano mai verificati simili avvenimenti prima. Tanta la preoccupazione manifestata dai residenti sui social. Importanti per decretare la ripresa del 37enne le prossime ore in ospedale. I medici mantengono massimo riserbo sulle condizioni del lavoratore. Il 37enne resta ricoverato, ma null'altro è noto su quanto stia accadendo.