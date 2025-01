Claudia caduta dal balcone a Malta, indagini anche in Italia: si cerca video girato durante lite col fidanzato

Proseguono le indagini sul caso di Claudia Chessa, la ragazza di 18 anni di Arzachena caduta da un balcone al quarto piano di un hotel a Malta durante una lite con il suo fidanzato. La 18enne è stata ricoverata in gravi condizioni ma senza essere in pericolo di vita. La Procura di Tempio Pausania avrebbe aperto un fascicolo sulla vicenda, come riportano i quotidiani sardi.