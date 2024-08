video suggerito

Ciclista investito da un bus nel Pisano: Alessio Cerullo muore sul colpo a 37 anni La vittima era residente a Bientina e dipendente di Acque spa. Da anni era un grande appassionato di bicicletta, ha infatti anche partecipato a corse ufficiali amatoriali guadagnandosi buone posizioni nelle gare.

A cura di Elisabetta Rosso

FACEBOOK | Alessio Cerullo

Un uomo è stato travolto questa mattina da un autobus di linea. La vittima, investita nel pisano, si chiama Alessio Cerullio e aveva 37 anni. Sembra che l'uomo sia caduto a terra finendo sotto le ruote di un bus di Autolinee Toscane. L'autista e i testimoni hanno subito chiamato i soccorsi che però si sono rivelati inutili. Quando il 118 è arrivato sul posto l'uomo era già morto. L'ambulanza ha potuto solo decretare il decesso. L'incidente è avvenuto a Cucigliana, frazione del Comune di Vicopisano, in provincia di Pisa. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l'uomo stesse percorrendo via Orsini quando è finito a terra, sono ancora da accertare le cause della caduta e della morte.

Le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto stanno cercando di capire la dinamica dell'incidente. Secondo i testimoni che si trovavano sul posto, l'autobus di linea in arrivo avrebbe stretto il percorso avvicinandosi a una curva e investendo il ciclista che in quel momento si trovava a terra alla destra dell'autista. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina.

Sembra che l'uomo fosse in compagnia di altri due ciclisti che invece sono rimasti illesi.

Alessio Cerullo, era residente a Bientina e dipendente di Acque spa. Da anni era un grande appassionato di bicicletta, ha infatti anche partecipato a corse ufficiali amatoriali guadagnandosi buone posizioni nelle gare. Cerullo era solito uscire per fare giri in bici insieme agli amici con cui condivideva la passione per questo spot.

Sempre nel comune di Vicopisano il 14 agosto c'è stato un incidente che ha coinvolto tre persone. Nello scontro, avvenuto poco dopo le 2,30, sono rimaste coinvolte due moto e un’auto. L'incidente ha causato la morte Franco Novelli, un uomo di 63 anni residente in provincia di Pisa, e sono state ferite tre persone con il codice giallo. La vittima ha perso la vita sul luogo dell'incidente a causa di un arresto cardiaco traumatico.