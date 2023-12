Chieti, Luca muore dopo una grave infezione in ospedale: il pm indaga per omicidio colposo La procura di Chieti ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per la morte di Luca Di Giambattista, 41enne. L’uomo soffriva da anni di insufficienza renale, per cui era costretto alla dialisi. I medici l’avevano mandato più volte a casa dove si era recato per svariati problemi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Luca Di Giambattista, 41enne, è deceduto il 19 dicembre scorso all’ospedale di Chieti in circostanze sospette. Nessuna spiegazione è stata data alla famiglia, che così, per capire cosa sia accaduto, ha sporto denuncia e la Procura di Chieti ha aperto un'inchiesta. Sulla sua morte la magistratura ha avviato un procedimento penale ipotizzando il reato di omicidio colposo in ambito sanitario.

Di Giambattista, molto noto a Chieti, era istruttore di guida e gestiva un’autoscuola, soffriva da quattro anni di un’insufficienza renale che lo costringeva ad effettuare quotidianamente delle dialisi peritoneali ed era seguito dal reparto di Nefrologia del nosocomio chietino.

Avrebbe dovuto sottoporsi a trapianto del rene. Ma, la scorsa estate, dopo i controlli di rito effettuati per sottoporsi all'operazione, ha cominciato a stare sempre peggio. I medici, nonostante si fosse recato in ospedale per svariate problematiche – dolori addominali, febbre, sospetta peritonite, persino una crisi epilettica di cui pure non aveva mai sofferto – lo hanno visitato e rimandato a casa dopo avergli prescritto antidolorifici.

La situazione è precipitata qualche settimana fa: il 19 i sanitari gli hanno detto di correre in ospedale dopo aver esaminato degli esami che aveva effettuato giorni prima. È morto in ospedale poche ore dopo. Dai primi dati potrebbe essergli stato fatale un gravissimo choc settico.

Eseguita l'autopsia, per avere le prime risposte bisognerà attendere gli esiti degli esami istologici e tossicologici effettuati sui campioni prelevati. Il pubblico ministero Lucia Anna Campo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e posto sotto sequestro tutta la documentazione clinica.

I funerali di Luca Di Giambattista saranno celebrati domani, sabato 30 dicembre 2023, alle ore 10, nella chiesa maggiore di Archi (Ch).