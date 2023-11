Chiavari, crolla all’improvviso il pavimento dell’asilo: evacuati 75 bambini, nessun ferito Una voragine si è improvvisamente aperta questa mattina nel corridoio della scuola materna. Per fortuna al momento del crollo solo alcuni bambini avevano già fatto ingresso nella scuola.

Tragedia sfiorata questa mattina a Chiavari, in provincia di Genova, dove una voragine si è improvvisamente aperta nel corridoio della scuola materna. Per fortuna al momento del crollo solo alcuni bambini avevano già fatto ingresso nella scuola, una decina in tutto, e nessuno di loro è rimasto coinvolto perché tutti si trovavano in altre zone dell’edificio. Anche sotto al pavimento crollato, dove si trovano stanze utilizzate come archivio, non c’era nessuno.

Educatrici e bambini sono stati fatti evacuare per consentire ai tecnici di verificare la sicurezza dell'edificio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Sotto i grembiuli e gli zainetti appesi alla parete si è aperto un buco di 12 metri quadrati circa; l'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 e fortunatamente non si sono registrati feriti. Nello stesso palazzo, al momento interdetto, ci sono anche i locali della Chiavari Scherma, del sindacato Cisl, i laboratori di Wylab e uffici di diverse società.

Nell'asilo si è tempestivamente recato anche il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, insieme al suo Michela Canepa e al consigliere Alessandro Monti, oltre ai vigili, ai funzionari della Protezione Civile e alle forze dell'ordine. "Per fortuna nessuno si è fatto male, i bambini e gli insegnanti sono al sicuro e stanno bene. La scuola di via Delpino, struttura privata gestita da un'associazione, non è agibile e resterà chiusa. I vigili del fuoco sono al lavoro per le necessarie verifiche in attesa di un collaudo statico atto a definire la sicurezza dell'edificio. Il Comune supporterà la scuola per trovare una soluzione temporanea per ospitare i 75 bambini che la frequentano".

Sul caso è intervenuta anche la Cgil chiedendo un incontro urgente in Comune per condividere gli eventuali progetti già approvati ed effettuare una check list degli interventi più urgenti atti a salvaguardare l’incolumità dei bambini e dei lavoratori delle scuole. "A fronte del gravissimo fatto – denuncia il sindacato – la Cgil di Chiavari e le categorie Fp Cgil, Filcams Cgil, Flc Cgil Tigullio/Golfo Paradiso sono a denunciare lo stato di grave degrado in cui versano le strutture scolastiche ed educative della cittadina. Nell’immediatezza di questo grave incidente, la Cgil di Chiavari e le categorie che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici della scuola, insegnanti, operatori scolastici e addetti alla mensa, a tutela dei piccolissimi utenti delle scuole e del personale in esse operativo è a chiedere un incontro urgente al sindaco e all’assessorato competente per avere una relazione puntuale in merito agli interventi previsti anche in funzione dei fondi messi a disposizione dal Pnrr".