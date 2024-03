Chi sono le vittime dell’incendio a Bologna: Stefania morta con i suoi tre bambini Il tragico incendio nell’appartamento a via Bertocchi a Bologna. La 32enne romena Stefania Alexandra Nistor era separata dal marito, l’uomo è stato colto da un malore dopo aver appreso della morte della donna e dei suoi tre bambini (due gemellini di 2 anni e una bimba di 6). Sui social la mamma scriveva: “La vita va vissuta intensamente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Stefania Alexandra Nistor

Si chiamava Stefania Alexandra Nistor, aveva 32 anni ed era nata in Romania, la donna morta coi suoi tre bimbi, la più grande di 6 anni, Giorgia, e due gemellini, Giulia e Mattia, a seguito dell’incendio avvenuto in via Bertocchi a Bologna che, pare partito da una stufetta elettrica, si è sviluppato nella camera da letto dell’appartamento al quarto piano dove stavano dormendo, riempiendola di fumo.

I piccoli sono morti nel sonno, lei nella corsa all'ospedale Maggiore. Il padre, che risulta separato dalla 32enne e non convivente, è giunto successivamente così come i nonni. È stato poi colto da un malore ed è stato portato per accertamenti in ospedale.

La mamma e i bimbi uccisi dal fumo

I tre bimbi sarebbero morti nel sonno, mentre la loro mamma durante il trasporto in ospedale, ha spiegato Pinto.

Ad ucciderli sarebbe stato il fumo più che le fiamme. Quando i pompieri sono arrivati nell'appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, in zona Barca, hanno trovato un ambiente saturo di fumo. A sprigionarlo, come detto, pare una stufetta elettrica lasciata accesa in camera da letto e andata in corto circuito.

Le cause dell'incendio in Via Bertocchi a Bologna

"L'incendio con buona probabilità è stato generato da un impianto elettrico dove era stato allacciato un apparecchio per riscaldare. Ne è nato un corto circuito e dalle prime verifiche fatte dai vigili del fuoco sembrerebbe del tutto accidentale. L'appartamento è sotto sequestro, il pm se lo riterrà opportuno e gli stessi vigili faranno ulteriori accertamenti", ha spiegato a Fanpage.it il vicequestore Pierluigi Pinto, dirigente del commissariato di Polizia Due Torri-San Francesco.

"Circa all'1 di notte un inquilino che abita al 5° piano ha rivelato del fumo che fuoriusciva dall'appartamento sottostante e quindi ha dato l'allarme", ha detto ancora.

Il ricordo dei vicini di Stefania e dei suoi bimbi

"Piena di adrenalina! La vita va vissuta intensamente!" scriveva Stefania sul proprio profilo Facebook.

"La conoscevo, era una brava ragazza. I bambini erano un amore, educatissimi, volevo prendergli le uova di Pasqua", la testimonianza emozionata di una vicina a Fanpage.it. "Non abbiamo fatto in tempo. Una tragedia a cui non riesco a credere”, dice ancora la donna che abita al primo piano della palazzina al civico 55 di via Bertocchi, in zona Battindarno. "Noi non abbiamo sentito nulla, non so come sia successo".

"Nostra figlia andava in classe con la più grande della bimbe" dice in lacrime un'altra vicina.