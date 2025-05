video suggerito

Chi sono gli agostiniani, i frati della "carità e povertà" dell'ordine a cui appartiene Papa Leone XIV Robert Francis Prevost, nuovo papa Leone XIV, è stato a capo dell'ordine degli agostiniani per ben dodici anni, dal 2001 al 2013. L'americano è il primo papa agostiniano della storia.

Leone XIV, Robert Francis Prevost, è un frate agostiniano. Ed è il primo papa agostiniano della storia. È stato priore generale dell’ordine che si ispira a Sant’Agostino di Ippona, uno tra i grandi padri della Chiesa, dal 2001 al 2013. La sua opera più famosa sono le Confessioni, la sua frasi più famosa, così viene tradizionalmente riportata, è “Ama e fa ciò che vuoi”. Quello degli agostiniani è un ordine mendicante che fu fondato nel 1244, anche se lo stesso Agostino guidava gruppi di monaci alla fine del IV secolo dopo Cristo e per loro scrisse una vera e propria regola, che prevedeva una vita comune.

Nel medioevo eremiti agostiniani seguivano la regola del loro ispiratore, ma erano sparsi in tutta l’Europa, così il papa Innocenzo IV decise di riunirli facendo loro eleggere un priore generale. Questo priore, fin da allora, è la guida di tutti gli agostiniani del mondo, determinando le attività principali di tutti i frati, molti dei quali sono stati poi consacrati anche sacerdoti.

Gli agostiniani, il cui numero si è molto ridotto nel mondo negli ultimi decenni seguono una regola denominata ufficialmente “Regula ad servos Dei” breve ma contenente importanti precetti. Tra questi, l’obbligo di carità e povertà, l’ascesi, la castità, la povertà, il perdono delle offese, l’obbedienza e l’esortazione all’osservanza della regola.

L'Ordine conta attualmente appena 2800 frati sparsi in 47 Paesi in tutti i continenti. I frati sono, perlopiù, impegnati in opere di carità. La sede centrale dell’Ordine agostiniano è a Roma. Lo scorso anno l'attuale pontefice partecipò alle celebrazioni per Santa Rita a Cascia.