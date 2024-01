Chi sciopera oggi 24 gennaio 2024, a rischio i trasporti: gli orari garantiti città per città Per la giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti. I principali sindacati di categoria hanno organizzato la contestazione per protestare “contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico” e per chiedere “aumenti salariali adeguati”. Verranno tuttavia rispettate le fasce di garanzia previste dalla legge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Indetto dai sindacati di categoria il primo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale del 2024 per la giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio. La contestazione durerà 24 ore e causerà lo stop di bus, tram e metro, anche se con modalità territoriali differenti. Sono quindi previsti disagi chi si sposta utilizzando i mezzi pubblici, soprattutto nelle gradi città.

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico è stato organizzato per protestare "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali", ma anche "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti".

Lo sciopero coinvolge i lavoratori di Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Durante lo sciopero il sevizio sarà garantito durante le fasce di legge: dall'inizio del servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Di seguito tutti i dettagli e gli orari, città per città, dell'interruzione del servizio.

Sciopero di mercoledì 24 gennaio a Milano e Lombardia

L'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha fatto sapere che a Milano lo sciopero dei mezzi "potrebbe avere conseguenze" dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Più in generale, in Lombardia lo sciopero potrebbe coinvolgere la funicolare che collega Como a Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino al termine del servizio. Per quanto riguarda Trenord, invece, il traffico ferroviario potrebbe subire cancellazioni o ritardi durante la contestazione prevista dalle ore 00:00 alle ore 23:59.

Gli orari garantiti a Torino

A Torino il servizio sarà interrotto dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 in poi per quanto riguarda i trasporti urbani-suburbani, la metropolitana e i centri di servizio al cliente e di conseguenza sarà garantito dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15.

Mentre per il servizio suburbano, il servizio bus sostitutivo ferrovia SfmA Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres i mezzi non circoleranno dalle 8 fino alle 14.30 e dalle 17.30 fino alla fine del servizio (fasce garantite da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30).

Come si legge sul sito del Gruppo Torinese Trasporti, sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Sciopero dei trasporti: le fasce garantite a Genova

Allo sciopero di 24 ore aderiranno anche le organizzazioni sindacali di Genova e della Liguria. Come si legge sul sito di Azienda Mobilità e Trasporti (Amt), il servizio di trasporto urbano sarà garantito in due fasce, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Per quanto riguarda invece il trasporto provinciale, il servizio darà garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Invece, sulla Ferrovia Genova Casella il servizio sarà garantito dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

A Venezia a rischio vaporetti, bus e tram Actv

Allo sciopero di oggi, mercoledì 24 gennaio, aderiranno due sigle sindacali, informa AVM/Actv, e la contestazione potrebbe quindi interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover e le biglietterie Venezia Unica.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi di navigazione come da prospetto dei servizi minimi e a questo link è possibile trovare tutte le informazioni utili.

Sciopero in Emilia-Romagna: orari e corse garantite a Bologna, Ferrara e Imola

Come si legge sul sito del Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, "per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio".

L'azienda conferma che negli orari di sciopero i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. In particolare, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Lo sciopero riguarderà anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di mercoledì 24 gennaio.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capolinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero del trasporto pubblico in Toscana

L'azienda Autolinee Toscana ha fatto sapere che i mezzi si fermeranno dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.20 fino al termine del servizio, le fasce di garanzia saranno invece dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. Fuori da questi orari la regolarità del servizio dei bus "dipenderà dalle adesioni allo sciopero".

Lo sciopero di mercoledì 24 gennaio 2024 a Roma e nel Lazio

A Roma, sulla rete Atac il servizio sarà garantito dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8.29 del mattino e dalle ore 17.00 alle ore 19.59 la sera. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e l'intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana.

Nel Lazio, per quanto riguarda i servizi gestiti da Cotral, saranno a rischio bus regionali e i treni, in particolare la Metromare e la Roma Viterbo. Il servizio sarà regolare fino alle 8:30 del mattino. Poi saranno possibili soppressioni fino alle 17 quando il servizio dovrebbe, condizionale d'obbligo, tornare regolare fino alle 20:00, con nuovi disagi fino alla fine del servizio.

Sciopero a Napoli e in Campania il 24 gennaio 2024, a rischio mezzi Anm e Eav

I bus gestiti da Anm a Napoli si fermeranno dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 in poi. Il servizio delle linee funicolari è garantito solo fino alle 9:20 e dalle 17 in avanti, con l’ultima corsa programmata per le 19:50.

Per quanto riguarda le metropolitane, l’ultima corsa mattutina della linea 1 partirà da Piscinola alle 9.12 e da Garibaldi alle 9:07. Le corse riprenderanno dalle stesse stazioni alle 17 e alle 17:40 per garantire le ultime corse alle 19:33 e alle 19:28. Attenzione però anche ai mezzi Eav, coinvolti come quelli di Anm nello sciopero con orari diversi per ogni tratta: a questo link maggiori dettagli.