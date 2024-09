video suggerito

Chi era Ana Cristina Duarte Correia, uccisa dal marito: se n’era andata di casa per le violenze subite Era vittima di violenze Ana Cristina Correia, la donna di 38 anni mamma di 3 figli uccisa nel comune di Colli al Metauro. Dei maltrattamenti subiti aveva parlato ai carabinieri senza però denunciare l’uomo, arrestato per il suo omicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

La vittima in una foto da Instagram

Aveva già subito violenza Ana Cristina Duarte Correia, la 38enne di origini brasiliane uccisa la notte tra il 6 e il 7 settembre in località Saltara a Montemaggiore al Metauro, nel Comune di Colli al Metauro, provincia di Pesaro-Urbino. Maltrattamenti da parte del marito, ora accusato del femminicidio, che lei però non aveva denunciato.

La giovane donna, mamma di tre figli, è stata ammazzata a coltellate nell’abitazione di famiglia, mentre in casa c’erano anche i suoi tre bambini. Con l'accusa di omicidio è stato arrestato il marito, un 54enne di origini pugliesi ora rinchiuso nel carcere pesarese di Villa Fastiggi.

I carabinieri sul luogo del delitto

Il delitto sarebbe avvenuto nella notte al culmine di una lite. Dopo il femminicidio l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Fano, allertati dai vicini di casa della coppia che avevano sentito le urla. Si era nascosto in un terreno vicino casa. I militari hanno rinvenuto anche l'arma del delitto, un coltello a serramanico.

Foto da Instagram

Pochi giorni fa la vittima aveva parlato con i carabinieri

Ana Cristina Duarte Correia, stando a quanto ricostruito, se n'era andata di casa proprio a causa delle violenze subite dal marito ma non aveva voluto presentare denuncia contro di lui. Il marito ne aveva denunciato l'abbandono del tetto coniugale il 2 settembre scorso e lei, ai carabinieri della stazione di Colli al Metauro che l’avevano rintracciata, aveva parlato delle violenze subite da parte dell’uomo e spiegato che per questo aveva deciso di allontanarsi.

A quel punto i militari avevano comunque provveduto a presentare immediata notizia di reato inoltrandola alla Procura di Pesaro, attivando la procedura del "codice rosso” per comprendere i motivi che avevano spinto la donna a non denunciare le violenze che subiva.

Poi nelle scorse ore Ana Cristina aveva fatto ritorno nella propria abitazione, senza avvisare i carabinieri. Lì, nella casa dove da poco la famiglia si era trasferita, è avvenuta la lite e le successive coltellate. Ana Cristina Duarte Correia era sposata dal 2010 e in quell’anno aveva avuto il primo figlio.

Le foto e le frasi sui social

Tante le foto sul suo profilo Instagram, di lei e dei suoi bambini. In un post del 2018 scriveva: "Penso che in tutta la vita ne ho passate di cose, mi hanno urlato contro, fatto scandalo, buttato fango addosso, minacciata, usata, frantumate perfino le ossa. Però quello che non sanno è che io […] tornerò sempre, […] come la Fenice risorgo sempre dalla ceneri e come il pazzo ho paura". Sotto le foto pubblicate su Instagram, ora, i commenti di chi la conosceva: "Che tristezza per te e per i tuoi bambini".