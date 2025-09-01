Chi era Alberto Roma, l’imprenditore di Ostuni morto a 31 anni in un incidente sulla Monopoli-Alberobello

Il giovane, che stava viaggiando a bordo della sua Ducati rossa, ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro una Skoda Karoq.

Ancora un’altra vittima della strada. Alberto Roma, 31 anni di Ostuni, ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale Monopoli-Alberobello. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava a bordo della sua motocicletta, una Ducati rossa, quando ancora per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro una Skoda Karoq. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma non c’è stato nulla da fare per il giovane centauro. Alberto Roma è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate dopo l’impatto con l’auto. Gli occupanti del Suv, dei turisti milanesi, sono risultati tutti illesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Monopoli, la polizia locale e un pattuglia del Commissariato di Monopoli. Dopo i primi rilievi è stata ripristinata la viabilità.

Chi era Alberto Roma

Alberto era molto conosciuto nella comunità di Ostuni. Lavorava in un pub del centro, il Temple. Nato e cresciuto ad Ostuni, Alberto si era diplomato al nautico di Brindisi. Dopo la scuola aveva girato il mondo lavorando nel settore alberghiero. Un po’ di tempo fa aveva deciso di ritornare ad Ostuni per lavorare nella ristorazione. La notizia della sua morte ha scosso profondamente gli abitanti della città. Sui social, amici, conoscenti e concittadini, hanno espresso il loro dolore per la tragica perdita di un giovane generoso, gentile e solare.

"Ostuni piange la scomparsa di Alberto Roma, giovane imprenditore tanto conosciuto e ben voluto che ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua motocicletta. La città perde oggi un’anima giovane autentica e luminosa". Queste le parole del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, che a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Alberto.