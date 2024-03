Chi è Martina Oliviero, regina del torrone e del cioccolato con l’azienda di famiglia Martina Oliviero è una delle manager dell’azienda avellinese, Oliviero, specializzata nella produzione di torrone e cioccolata per la grande distribuzione. Sarà lei la protagonista di questa puntata di ‘Boss in incognito’, la trasmissione tv di Rai 2, condotta da Max Giusti in onda lunedì 25 marzo alle 21.20. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Oliviero, la cui sede si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è attiva dal 1910; conta oltre cento dipendenti, diecimila mq di stabilimenti e, ogni anno, trasforma ottomila quintali di cioccolata e produce oltre cinquemila quintali di torrone.

L’Azienda Oliviero è attiva da oltre un secolo. Fondata nel 1910 a Ospedaletto d’Alpinolo da Filippo Oliviero, che inizia la produzione di una variante speciale di torrone chiamata "copeta", arricchito con nocciole, mandorle e

pistacchi, è diventato rapidamente un successo grazie alle vendite alle sagre e alle feste loca e "da allora non si è mai fermata, crescendo ed evolvendosi attraverso quattro generazioni, quattro generazioni che sono state in grado di innovare, mantenendo intatta la passione per la dolce artigianalità", si legge sul sito.

Attraverso la sinergia delle competenze imprenditoriali della famiglia con le competenze del personale altamente specializzato, l’azienda Oliviero ha conquistato i mercati esteri, in particolar modo quello tedesco ed americano. L’impiego di tecnologie innovative, le sfide continue del mercato e della concorrenza hanno indotto l’azienda a strutturarsi in maniera articolata, investendo in questo potenziamento sia il comparto economico che quello produttivo”.

A guidarla, con la supervisione di papà Filippo, oggi sono le due sorelle Martina e Annachiara. La prima è entrata nell’azienda di famiglia a ventiquattro anni, dopo una laurea triennale in Economia Aziendale.

Ma dietro il successo delle sorelle Oliviero c’è anche la figura materna, Maria, "che ha contribuito a forgiare il carattere e il talento delle ragazze. La combinazione di Annachiara e Martina, con la loro passione, conoscenza del territorio e capacità imprenditoriali, ha permesso all’azienda di crescere senza perdere la sua anima artigianale" si legge ancora sul sito.

"Le donne? Per la nostra azienda sono una risorsa essenziale: abbiamo centoquaranta dipendenti, compresi gli stagionali, e l’ottanta per cento sono quote rosa, che ricoprono mansioni diverse. Io ritengo siano un assoluto valore aggiunto per competenze, dedizione, sensibilità, impegno. E lo sono in tutti i settori: dall’amministrazione alla produzione" ha detto Martina in un'intervista al Corriere della Sera.