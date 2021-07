Secondo di ben undici fratelli, è sopravvissuto a molti di loro arrivando alla veneranda età di 112 anni e raggiungendo così il traguardo di uomo più anziano del mondo, stiamo parlando di Emilio Flores Márquez, un pensionato di porto Rico il cui traguardo è stato ufficialmente confermato dal Guinness World Records. Nonno Emilio, nato l'8 agosto 1908 a Carolina, Porto Rico, ha ricevuto la targa commemorativa nei giorni scorsi come maschio vivente più anziano del mondo. Con un'età confermata di 112 anni e 326 giorni, infatti, si è confermato l’uomo più vecchio attualmente sul pianeta di cui è possibile accertare con sicurezza la data di nascita.

Nonno Emilio, conosciuto affettuosamente come "Don Millo", è nato anche prima del precedente uomo vivente più anziano riconosciuto dal Guinness dei primati, Dumitru Comănescu, un pensionato della Romania nato il 21 novembre 1908. L’uomo ha detenuto il record per meno di un mese prima della sua scomparsa, avvenuta il 27 giugno 2020, all'età di 111 anni e 219 giorni, ma solo dopo la sua scomparsa il Guinness World Records ha ricevuto prove a sostegno dell’anzianità di Emilio, nato tre mesi prima di Dumitru.

All'età di 101 anni, Emilio ha subito anche un intervento chirurgico per impiantare un pacemaker. Undici anni dopo, ha quasi perso l'udito ed è costretto in sedia a rotelle ma non rinuncia a godere della vita aiutato dai suoi figli, cinque nipoti e cinque pronipoti. Sposato per 75 anni con l'amore della sua vita, Andrea Perez, scomparsa nel 2010, attualmente vive a Rio Piedras, Porto Rico, dove si prendono cura di lui i suoi due figli, Tirsa e “Millito”. A chi gli chiede il segreto della longevità nonno Emilio risponde che per vivere felicemente è necessario avere abbondanza di amore e vivere la vita senza rabbia.