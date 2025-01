video suggerito

Chi è il seminarista morto mentre lavorava col trattore nei campi del seminario: “Tra poco sacerdote” Il 25enne Charles Outtier era un diacono di origine francese che viveva nel seminario toscano di Pontassieve da circa sei anni. “Si stava preparando per l’ordinazione sacerdotale” spiegano compagni e superiori del seminario Gricigliano, distrutti dal dolore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charles Outtier

Si chiama Charles Outtier e aveva solo 25 anni il seminarista morto tragicamente ieri pomeriggio mentre lavorava col trattore nei campi agricoli del seminario Gricigliano, a Pontassieve, nella città metropolitana di Firenze. Il ragazzo, cittadino francese ed ospite da tempo dell’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, stava lavorando nell’oliveto di proprietà della struttura ecclesiastica quando si è consumata la tragedia.

Charles Outtier, che viveva nel seminario toscano da circa sei anni, stava effettuando alcuni lavori agricoli e di potatura a bordo di un piccolo trattore quando è avvenuto l’incidente. “Siamo profondamente addolorati nel condividere con voi il ricordo di Charles Outtier, morto a seguito di un tragico incidente durante le attività di giardinaggio. Don Outtier era un diacono e si stava preparando per l'ordinazione sacerdotale, tra la gioia dei suoi compagni e dei superiori” hanno dichiarato dal seminario, aggiungendo: “Lascia in tutti una profonda impronta della sua radiosa carità, della sua grande forza e della sua serietà. Senza dubbio intercederà per noi. Affidiamo alle vostre preghiere il riposo della sua anima, della sua cara famiglia così terribilmente colpita e di tutto il nostro Istituto. Possa riposare in pace. Che la Vergine Immacolata ci rafforzi e ci protegga”.

Secondo una prima ricostruzione, per qualche motivo non ancora chiarito, Charles avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, ha sbandato e si è schiantato contro una delle piante. Una carambola che si è rivelata mortale. Il trattore infatti si è ribaltato colpendolo e schiacciandolo all’altezza del torace. Inutili per il 25enne seminarista i successivi soccorsi sanitari del 118. Gli operatori sono accorsi su luogo dell’incidente dopo una chiamata di emergenza di altri religiosi che hanno assistito alla scena e hanno provato a rianimarlo ma purtroppo senza riuscirsi. Il giovane è stato dichiarato morto sul posto.

Leggi anche Seminarista di 25 anni muore schiacciato dalla ruota di un trattore: tragedia a Pontassieve

Sulla tragedia indagano ora i carabinieri che per il momento trattano il caso come incidente sul lavoro. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti ma devono stabilire anche se nel seminario fossero rispettate le norme di sicurezza per il lavoro nei campi a cominciare dalle condizioni del mezzo.

La salma del giovane seminarista è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze in attesa delle decisioni della magistratura. Intanto in suffragio del 25enne ci sara una messa sabato 18 gennaio 2025, alle ore 18:30, nella Chiesa di San Domenico a Bientina, in provincia di Pisa, le cui funzioni sono a cura dei canonici dell'Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote.