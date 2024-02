Chi è Giovanni Barreca, l’uomo che ha ucciso moglie e figli a Palermo: l’ombra di una setta religiosa L’ombra del fanatismo religioso e di una setta dietro la strage compiuta ad Altavilla Milicia da Giovanni Barreca, l’uomo che ha ucciso in casa la moglie Antonella Salamone, di tredici anni più giovane, e i due figli minorenni di 5 e 16 anni nel Palermitano. L’uomo, che sui social postava spesso immagini sacre e passi biblici, ha fatto riferimento a presunte presenze demoniache in casa da cui doveva liberarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Si fa sempre più largo l’ipotesi di fanatismo religioso e di una setta dietro la strage di Altavilla Milicia, a Palermo, dove il 54enne Giovanni Barreca ha ucciso in casa la moglie Antonella Salamone, di tredici anni più giovane, e i due figli minorenni di 5 e 16 anni. Il tutto mentre in casa era presenta l’altra figlia di 17 anni, unica sopravvissuta. L’uomo, che di mestiere fa l’imbianchino, ha confessato il delitto ai carabinieri facendosi trovare nella vicina Casteldaccia ma quanto è stato arrestato era in stato confusionale e ha dato versioni contrastanti, facendo riferimenti a strane presenze in casa e al demonio.

Giovanni Barreca avrebbe spiegato che doveva liberarsi della presenza del demonio in casa e che probabilmente i familiari erano posseduti da Satana. Elementi che hanno spinto gli inquirenti a dare peso a un contesto di fanatismo religioso o di una setta. L’uomo, che in passato aveva vissuto anche fuori regione, sui social condivideva frequentemente immagini sacre di Gesù e passi biblici, oltre a immagini di vita comune con moglie e figli. Altrettanto spesso nei post inneggiava a Dio e sottolineava la decadenza dei costumi attuali della società e una presunta via di salvezza nella religione.

Nel mirino degli inquirenti in queste ore anche il rapporto tra il 54enne reo confesso e una coppia di amici a cui sarebbe stato fortemente legato proprio dal fanatismo religioso. Gli inquirenti stanno vagliando la posizione dei due che potrebbero aver spinto l’omicida a credere che in casa sua vi fossero presenze demoniache da cui doveva liberarsi. "Lui era molto religioso e frequentava una comunità evangelista" raccontano alcuni parenti, rivelando anche di liti in casa per problemi economici.

I particolari della terribile vicenda per ora restano ancora poco chiari ma la strage di via Regia Trazzera Marina di Granatelli è stata feroce. I due minori sarebbero stati strangolati nel sonno, uno addirittura con una catena, e forse torturati. Si cerca ancora il corpo senza vita della donna che potrebbe stata addirittura bruciata o fatta a pezzi, come sarebbe emerso dai primissimi racconti che l’uomo ha fatto di fronte ai carabinieri che lo arrestavano.

Il triplice omicidio è avvenuto attorno alle 3 di notte, secondo il racconto dell’unica superstite della strage, la figlia 17enne di Giovanni Barreca e della vittima Antonella Salamone. La ragazzina, trovata in stato di shock, ha riferito di essersi svegliata intontita e di aver sentito il padre sveglio in piena notte mentre farneticava di aver percepito presenze demoniache in casa. Subito dopo la scoperta dei corpi senza vita dei fratellini a letto e la fuga dalla casa, in preda al panico.