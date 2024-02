Uccide moglie e i figli di 5 e 16 anni, poi chiama i carabinieri: strage in casa a Palermo Il dramma nella notte ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, dove un uomo di 54anni ha ucciso la moglie e i due figli minorenni di 5 e 16 anni prima di consegnarsi ai carabinieri che lo hanno arrestato. Salva un’altra figlia della coppia, una ragazza di 17 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Orrore nella notte in un’abitazione di Altavilla Milicia, nel Palermitano dove un uomo di 54anni ha ucciso la moglie e i due figli minorenni di 5 e 16 anni prima di consegnarsi ai carabinieri che lo hanno arrestato. La drammatica vicenda si è consumata nell’abitazione di famiglia nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, attorno alle 3 del mattino di oggi. Salva un’altra figlia della coppia, una ragazza di 17 anni.

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stata una chiamata dello stesso uomo, il 54enne Giovanni Barreca, che dopo il triplice delitto avrebbe chiamato il 112 raccontando l’accaduto. All’arrivo delle forze dell’ordine sul posto, però, non c’era più nulla da fare per la moglie, Antonella Salamone, e i due figli di 5 e 16 anni.

L'uomo, dopo il delitto, ha dato appuntamento ai militari dell’arma e si è fatto trovare a Casteldaccia, sempre della città metropolitana di Palermo e non lontano dal luogo del delitto, dove è stato infine arrestato.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei terribili fatti e il movente che ha spinto l’uomo a fare una strage in casa. Sul posto, oltre ai militari del reparto operativo che stanno ricostruendo l'accaduto, sono presenti anche gli esperti del Ris, i Reparti Investigazioni Scientifiche del capoluogo siciliano, per i rilievi nell'abitazione.