Cesena, imprenditore tenta il suicidio in strada: aveva contratto debiti con la banca Un imprenditore ha tentato il suicidio davanti a una banca di Cesena. L’uomo non riusciva più a far fronte ai debiti contratti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un imprenditore di Cesena ha tentato il suicidio davanti alla banca situata in viale Bovio. L'uomo ha cercato di togliersi la vita con un colpo di pistola. Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine a Fanpage.it, l'imprenditore aveva accumulato diversi debiti.

L'impossibilità di far fronte alle spese lo ha portato sull'orlo della disperazione. Da qui il tentativo di togliersi la vita in strada. I presenti hanno subito allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto per fornire tutta l'assistenza del caso. L'imprenditore è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.

Stando a quanto riferito da fonti investigative, l'uomo sarebbe fuori pericolo. Resterà ricoverato sotto osservazione almeno per altre 24 ore. I carabinieri di Cesena, invece, si sono trattenuti per effettuare tutti i rilievi del caso sul luogo della tragedia.

L'imprenditore non sarebbe vittima di usurai. Secondo quanto attestato, aveva contratto infatti diversi debiti con la banca e non riusciva più a fare fronte alle spese.

