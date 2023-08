“Cercasi commessa anche se di colore ma non sposata”, cartoleria costretta a cancellare l’annuncio L’annuncio pubblicato online dai gestori del negozio barese ha attirato una valanga di critiche e commenti negativi fino a spingere il negoziante a cancellarlo del tutto.

A cura di Antonio Palma

Bufera mediatica e valanghe di critiche contro una cartoleria di Bari dopo un singolare annuncio per la ricerca di una addetta alle vendite pubblicato online qualche giorno fa su un noto portale web. “Cercasi commessa anche se di colore ma non sposata” recitava infatti l’annuncio pubblicato online dai gestori del negozio con parole e frasi dunque evidentemente fuori luogo.

Inevitabile la valanga di commenti e accuse al negozio dopo che l’annuncio è stato rilanciato centinaia di volte sui social, tanto che alla fine l’autore ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e cancellarlo del tutto. Al centro delle critiche ovviamente non il lavoro offerto, che prevedeva un contratto a tempo per l’intera giornata con possibilità di contratto indeterminato, ma proprio la frase controversa dell’annuncio che specifica di cercare una commessa "anche se di colore", come se questo fosse quasi una concessione lasciata al buon cuore del negoziante.

Non solo, nello stesso annuncio di lavoro era presente anche la richiesta esplicita di sole donne non sposate come se essere coniugati potesse incidere su un lavoro in una cartoleria, come hanno fatto notare in tanti. “Donna di bella presenza che abbia conoscenza del computer. La commessa deve sapere relazionarsi con i clienti ed essere pratica nelle vendite e con la cassa” recitava inoltre l’annuncio, specificando che la ricerca era per una giovane di minimo 20 anni e massimo 40 anni. Infine l’ulteriore richiesta di avere la patente.

Insomma molte richieste che cozzano vistosamente con la frase standard finale che recitava: “Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03”. Un abbaglio evidente che ha spinto lo stesso negozio a cancellare tutto dopo poche ore.