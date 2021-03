"Ho visto un leone, o comunque un grosso felino che rovistava in un bidone dell'immondizia". L'inizio di una telefonata decisamente bizzarra se pensiamo che arriva dalle campagne del Senese. Eppure l'allarme lanciato dall'autista di uno scuolabus ha seminato il panico negli ultimi giorni, con le ricerche a tappeto di un felino che per ora nessun altro ha avvistato. Per trovarlo, sono stati messi in campo anche i droni. I vigili del fuoco sono costantemente impegnati nel monitorare la campagna palmo a palmo alla ricerca di un leone il cui girovagare è inspiegabile. Il sindaco di Monteroni d'Arbia ha già messo in guardia i cittadini dal pericolo fake news. "Non vi è alcun leone scappato dal circo di Isola d'Arbia – spiega -. Non si è verificata alcuna fuga, state attenti alle voci che girano".

Nel frattempo non si parla di altro che del presunto leone avvistato in provincia di Siena, anche se per il momento nessuno ha potuto confermare il suo avvistamento. Qualcuno si diverte sui social a fare ironia sulla vicenda, ma il leone sembra essere più presente sui profili facebook dei cittadini che nelle campagne del Senese, almeno fino a prova contraria. Ci sono delle impronte analizzate che apparterrebbero a un grosso canide, più che a un felino. L'avvistamento sarebbe stato segnalato da un autista che stava guidando lo scuolabus alle 7.30 di mattina. Sul posto sono intervenuti subito dopo la chiamata polizia, carabinieri, municipale e vigili del fuoco. Si cercano tracce ed impronte per poter identificare l'animale avvistato.

Una storia che ha dell'incredibile e che in diversi ha suscitato scetticismo, soprattutto dopo che il sindaco ha smentito una qualunque fuga dal circo. Un leone capitato nelle campagne del Senese non si sa bene come, ma la cui idea ha messo in allarme non solo chi della popolazione ci crede, ma anche le forze dell'ordine che stanno valutando ogni possibile traccia