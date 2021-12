Catanzaro, lasciano la figlia di 11 mesi sola in casa e vanno al bar: denunciati Hanno lasciato la figlia di 11 mesi a casa da sola e sono andati al bar a bere un drink: denunciata coppia in provincia di Catanzaro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Hanno lasciato la loro bambina sola in casa a soli 11 mesi per recarsi al bar e bere qualcosa insieme. Una storia surreale che arriva da Belcastro, piccolo centro in provincia di Catanzaro. La bimba è stata adagiata sul letto matrimoniale e lasciata da sola. I genitori si sono recati al bar per bere qualcosa insieme. La scoperta è avvenuta per puro caso: i clienti del locale hanno segnalato la presenza della coppia in compagnia di un'altra donna. I tre, un uomo e due donne, sembravano visibilmente alterati a causa di una smodata assunzione di alcolici. Gli agenti della pattuglia locale, conoscendo il piccolo territorio e le persone coinvolte nella vicenda, hanno subito chiesto notizie della neonata. Davanti alle risposte vaghe dei genitori, hanno deciso di riaccompagnarli a casa per accertarsi delle condizioni di salute della piccola.

La bimba era stata lasciata sul letto, senza alcuna protezione per evitarne la caduta e con una stufa elettrica accesa posizionata non molto lontana dal materasso. La scena ha lasciato senza parole gli agenti e i due adulti sono stati denunciati per abbandono di minore. La bimba era fortunatamente in buone condizioni di salute, anche se un po' assetata e affamata a causa del diverso numero di ore trascorso completamente da sola. Per allontanare ogni dubbio gli agenti hanno voluto che la piccola fosse visitata dai sanitari del 118. La vicenda è stata segnalata dai militari dell'Arma alla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro. Spetterà all'organo ora disporre eventuali provvedimenti per la tutela della piccola e nei confronti della coppia.

Nessuno si era accorto che la piccola fosse rimasta in casa da sola: a salvarla il fatto che gli agenti conoscessero il piccolo territorio e le persone coinvolte nella prima segnalazione. Non è chiaro da quante ore la bimba fosse da sola nell'abitazione.