Catania, terremoto di magnitudo 3.0 a Milo: scossa avvertita dalla popolazione Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 chilometri a nord di Milo (CT) alle 19,21 di questo pomeriggio. Le coordinate geografiche sono 37.74, 15.113 e la profondità è di 8 km. Al momento non ci sono notizie riguardo a eventuali danni a persone o cose.

A cura di Biagio Chiariello

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto a 2 km a nord di Milo (Catania), alle 19.21 e ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Le coordinate geografiche sono 37.74, 15.113. Non sono stati segnalati danni, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione, come si legge in diversi commenti sui social network.

(in aggiornamento)