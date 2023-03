Catania, ragazzo di 20 anni scompare nel nulla. L’appello: “Aiutateci, ha bisogno di cure” È scomparso da ieri mattina da una comunità di alloggio a Massanunziata, frazione di Mascalucia (Catania) Gianluca Giangrande, ragazzo di 20 anni, affetto da disabilità mentale. Ricerche in corso: “Ha bisogno di aiuto e di cure”.

A cura di Ida Artiaco

Gianluca Giangrande (immagine da Facebook).

Ore di apprensione in provincia di Catania, dove da ieri risulta scomparso Gianluca Giangrande, ragazzo di 20 anni ospite di una comunità di alloggio a Massanunziata, frazione di Mascalucia. Il giovane si sarebbe allontanato in mattinata a piedi dalla struttura, senza soldi e senza cellulare.

Immediatamente sono scattate le ricerche su tutto il territorio. Secondo gli appelli apparsi sui social nella speranza di ritrovarlo, il 20enne è alto circa 1.70 ed è di corporatura esile. Al momento dell’ultimo avvistamento indossava una felpa rossa, giubbotto nero, pantalone blu e scarpe converse. Il giovane, originario di Valguarnera (Enna), è affetto da disabilità mentale.

Sempre su Facebook si legge che "tutta la notte fino ad ora abbiamo cercato Gianluca senza purtroppo nessun riscontro. Il calar della notte non ha giocato a nostro favore data la scarsa illuminazione nelle strade. Adesso che è nuovamente mattina più che mai non dobbiamo fermarci nelle ricerche. Chiediamo la massima collaborazione. Gianluca necessità di cure e aiuto al più presto. Chiunque lo abbia visto in zone limitrofe contatti al più presto il seguente numero +3939697304″.

Negli appelli in rete si sottolinea dunque che Gianluca "ha bisogno di cure e aiuto al più presto. Ha 20 anni ma come se fosse un bambino. Se lo si chiama per nome in giro tende a nascondersi oltre che a non rispondere in quanto non parla". Una collaboratrice della comunità che ospita il 20enne ha riferito a NewSicilia che tra le ipotesi della sparizione ci sia quella di uno smarrimento.