Catania, filmano la violenza sessuale e ricattano la vittima: arrestati quattro 20enni e un minore Avrebbero violentato e poi ricattato una ragazza di 20 minacciando di diffondere il video dello stupro i quattro ragazzi 20enni arrestati nel Catanese insieme a un 16enne. Devono rispondere dell’accusa di violenza sessuale di gruppo ed estorsione.

A cura di Chiara Ammendola

È stata abusata più volte da quello che lei riteneva essere il suo fidanzato e che invece si è rivelato essere un aguzzino che l'ha costretta ad avere rapporti anche con altri suoi amici, filmando quelle violenze e poi ricattandola. La vittima, una ragazza di 20 residente nel Catanese, a Gravina di Catania, ha deciso di denunciare il tutto ai carabinieri che questa mattina hanno arrestato quattro ragazzi, due di 20 e due di 21 anni, oltre a un minore di soli 16 anni con l'accusa di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione.

Le indagini sono iniziate lo scorso giugno ma la vicenda si è consumata in un arco temporale piuttosto ampio che va dal mese di novembre 2019 a quello di maggio 2021, ed è in questi mesi che sarebbero avvenute le violenze come raccontato dalla vittima. Nello specifico in un'occasione sarebbe stata violentata da un ragazzo che frequentava all'interno di un garage di uno degli amici del giovane che era presente con altri ragazzi e che avrebbe filmato il tutto: prima di cancellare il video però, i quattro avrebbero iniziato a diffonderlo sui propri cellulari così da utilizzarlo come arma di ricatto. La vittima infatti dopo aver scoperto che il suo presunto fidanzato aveva in realtà una storia con un'altra ragazza avrebbe deciso di rivelare tutto a quest'ultima, cosa che avrebbe scatenato le ire del 20enne che ha così iniziato a ricattarla.

Per intimorirla le avrebbe anche danneggiato il fanale posteriore della sua auto, ma solo dopo aver iniziato a ricattarla insieme agli altri indagati che come lui possedevano quel video chiedendole dei soldi per non diffondere il video. La giovane sarebbe stata poi violentata nuovamente dal suo ormai ex fidanzato che in un caso l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale nel quale aveva coinvolto anche il 16enne della cui posizione si sta occupando la procura della repubblica dei minori. Intanto i carabinieri hanno sequestrato anche il video.