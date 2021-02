Ha aggredito il marito a martellate e coltellate durante una lite. È successo a Mascali, in Sicilia, dove una donna di 48 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti contro familiari. A far scoccare la lite, la scoperta, nella memoria del telefono dell’uomo, di una foto della presunta ex fidanzata del marito 68enne. Nell'abitazione della coppia sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, che hanno provveduto all'arresto. L'aggressione è avvenuta dopo che la figlia della coppia era uscita per andare a scuola.

Il sessantottenne, invece, è stato soccorso dal personale del 118, che ha riscontrato vari traumi al cranio e in altre parti del corpo, nonché da una ferita da taglio all’emitorace sinistro ma. Il personale medico ha comunque ritenuto superfluo il ricovero in ospedale. Sul pavimento sono stati ritrovati il ​​martello e il coltello da cucina lungo 20 centimetri utilizzati dalla donna. Il martello e il coltello sono stati sequestrati, mentre la donna è stata associata al carcere catanese di Piazza Lanza. I militari sono stati allertati dalla centrale operativa per una violenta lite familiare con una persona ferita. Nonostante l'arrivo delle forze dell'ordine la donna continuava a inveire nei confronti del compagno mentre i carabinieri si frapponevano per evitare ulteriori contatti fisici tra i due.

Un episodio analogo risale al 2014, a Spafadora, nel messinese, dove i carabinieri hanno arrestato una ventinovenne accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A seguito di una violenta lite con il marito la donna lo aveva più volte colpito con un martello procurandogli diverse ferite. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo non versava in condizioni gravi.