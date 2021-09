Catania, accoltellata dal compagno nel giorno del divorzio: muore la 46enne Ada Rotini Ada Rotini, 46 anni, è morta dopo che il marito l’ha accoltellata nei pressi della sua abitazione a Bronte, in Sicilia. Nella giornata odierna sarebbe stato ratificato il divorzio. Secondo gli inquirenti, questo potrebbe essere il movente alla base dell’aggressione con un’arma da taglio. L’ex compagno della 46enne ha poi tentato il suicidio utilizzando la stessa arma.

A cura di Gabriella Mazzeo

Accoltellata dal compagno 47enne Ada Rotini, donna di 46 anni residente a Bronte, in provincia di Catania. L'uomo avrebbe aggredito e ucciso la 46enne in via Boscia, poco distante dalla Chiesa di San Vito, poi avrebbe tentato il suicidio usando la stessa arma del delitto. Si è ferito all'addome, ma è sopravvissuto ed è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso. Sul luogo del delitto, invece, sono accorsi i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente alla base dell'omicidio.

Il corpo della 46enne, badante a Noto e dintorni, sarebbe stato trovato a terra davanti casa del marito. La donna si trovava in compagnia di un uomo che assisteva. Sarebbe lui il terzo rimasto ferito a un braccio e trasportato in ospedale. La coppia avrebbe dovuto ratificare il divorzio nella giornata odierna. Il killer, Filippo Asero, era noto ai militari di Catania per l'omicidio di Sergio Cardoni avvenuto il 7 dicembre del 2001. L'omicidio sarebbe avvenuto per rivalità legate al traffico di droga.

Ada Rotini viveva a Noto con i due figli che dopo la separazione erano rimasti a vivere con lei. Aveva iniziato a lavorare come badante dopo la separazione per sbarcare il lunario e mantenere la famiglia. I due ex coniugi vivevano in due case diverse da ormai diverso tempo. Nella giornata di oggi 8 settembre sarebbe stato ratificato ufficialmente il divorzio tra i due. La 46enne sarebbe stata fermata dal marito mentre camminava per strada con l'anziano che assisteva. I due avrebbero iniziato a litigare e poi dalla discussione si sarebbe arrivati alla colluttazione. L'uomo ha accoltellato la compagna, ferito l'anziano e ha poi tentato il suicidio.