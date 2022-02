Catania, abusò di un’atleta 14enne in palestra: allenatore nazionale di Pentathlon ai domiciliari Abusò di un’atleta 14enne tra il 2012 e il 2016: un allenatore di Pentathlon moderno è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, oggi maggiorenne, l’uomo l’avrebbe attirata nella sua palestra con la promessa di risultati a livello nazionale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Avrebbe abusato di una ragazzina tra il 2012 e il 2016. Un allenatore di Pentathlon moderno è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su una minore di soli 14 anni: all'epoca dei fatti, l'adolescente era stata attirata in una palestra in provincia di Catania con la promessa di risultati a livello nazionale. Approfittando del suo ruolo e del rapporto di fiducia, avrebbe poi costretto la giovane atleta a subire rapporti sessuali. La aragazza non avrebbe poi denunciato i fatti per timore e vergogna.

Dopo tanti anni ha trovato la forza di sottoporre l'accaduto alle forze dell'ordine. La vittima, oggi maggiorenne, ha raccontato agli agenti del commissariato di Nesima particolari e circostanze puntuali che hanno reso la sua testimonianza credibile per gli investigatori. A conclusione delle indagini, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del gip del tribunale di Catania. L'uomo, inoltre, non può comunicare con persone estranee al nucleo familiare.

Le indagini hanno preso forma dopo che la giovane vittima ha presentato denuncia nel novembre del 2021. Prima di presentarsi dalle forze dell'ordine, la ragazza non aveva mai confessato prima quanto successo. Davanti agli agenti ha descritto circostanze ed episodi. Allontanatasi dopo il 2016 dalla palestra gestita dall'uomo, ha poi elaborato quanto successo per anni prima di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Si indaga ora per capire se avvenimenti simili possano aver coinvolto anche altri ragazzini che frequentavano il centro sportivo in quegli anni. L'allenatore, infatti, è affermato a livello nazionale e ha allenato diversi giovani specializzati nell'ambito del Pentathlon moderno. Si teme quindi una serie di casi sommersi simili a quello della 14enne, oggi arrivata alla maggiore età.