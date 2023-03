Castelvetrano, provoca un incidente mortale: assolto dopo 9 anni di processi dall’accusa di omicidio È stato assolto dall’accusa di omicidio colposo l’uomo che nel 2012 ha provocato un incidente mortale a Castelvetrano. L’assoluzione dopo 9 anni di processo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato assolto dopo nove anni e quattro mesi di processi dall'accusa di omicidio colposo Alessandro La Cascia, l'uomo accusato di aver provocato un incidente mortale nel 2012 a Castelvetrano, nella provincia di Trapani.

È di oggi infatti la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo nei confronti dell'uomo, originario di Castelvetrano, "perché il fatto non sussiste". Alessandro La Cascia era accusato dell'omicidio colposo di Giovanni Stabile, deceduto a seguito delle ferite riportate.

Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, nell’ottobre 2012, Stabile stava proseguendo in sella alla sua moto lungo via Ungaretti quando rimase vittima dell'incidente. L'uomo fu investito in via Tagliata, a Castelvetrano, dall’auto condotta da La Cascia, riportando gravissime lesioni che lo portarono al ricovero in ospedale.

Nonostante le cure ricevute l'uomo morì dopo una lunga degenza, nel giugno del 2014. La Cascia è finito a processo con l'accusa di omicidio colposo. Oggi la sentenza con la quale è stato assolto in secondo grado.