Caso Pierina Paganelli, recuperate le chat sul cellulare di Louis Dassilva: nessuna foto di Manuela Bianchi Cosa è emerso dagli accertamenti sui dispositivi di Louis Dassilva nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini: molti messaggi ma nessuna foto di e con Manuela Bianchi.

A cura di Ida Artiaco

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Continuano le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini. Gli ultimi accertamenti si sono concentrati sui dispositivi elettronici di Louis Dassilva, al momento unico indagato per l'omicidio. Durante l'udienza del prossimo 10 febbraio verrà presentata la relazione finale della perizia compiuta dal super consulente incaricato dal Tribunale, l’ingegnere Giuseppe Ferraro, che ha analizzato un cellulare Samsung e un iPhone entrambi in uso all’indagato e con utenze differenti. Da cui emergono dati interessanti.

Non solo è stata analizzata l'applicazione Salute dello smartphone di Louis Dassilva che non avrebbe registrato una particolare attività motoria nella serata del 3 ottobre 2023, quella in cui Pierina Paganelli, 78 anni, è stata uccisa a coltellate nel garage di via del Ciclamino, ma gli ultimi accertamenti, come ha precisato Il Resto del Carlino, hanno permesso di recuperare tracce di scambio di messaggi tra Manuela Bianchi, nuora di Pierina, e Dassilva, tra i quali pare ci fosse una relazione extraconiugale, e che erano stati cancellati dai cellulari dell’indagato.

Scambio di frasi del tipo "Tesoro non è niente, passerà pensando solo e unica persona sei tu", inviato da Louis il giorno dopo il tremendo incidente del marito di Manuela, Giuliano, lo scorso maggio. Oppure: "Se ti avessi qui ora, avvicinerei il mio corpo al tuo", sempre da Dassilva a Manuela, un giorno di metà luglio 2023. A non emergere dagli accertamenti però sono foto o video che ritraggano l’indagato e la donna, ad eccezione di una del suo profilo WhatsApp, unica traccia multimediale tra "decine di migliaia di foto" e video complessivamente esaminati: "Nessuno di questi ritrae Bianchi Manuela", si legge la consulenza finale.

Intanto, c'è attesa per l’esperimento probatorio sulla "cam3", la telecamera della farmacia che per gli investigatori avrebbe ripreso l’assassino di Pierina Paganelli, che si terrà il prossimo 11 febbraio. Sulla base di quanto è stato deciso dal gip Vinicio Cantarini, l’esperimento andrà eseguito con modalità e in condizioni stabilite.