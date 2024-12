video suggerito

Caso Pierina, guerra tra i vicini di casa: la moglie di Dassilva denuncia il consulente di Manuela Bianchi Continua la guerra tra Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, e Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva. Bartolucci ha fatto sapere di aver denunciato per esercizio abusivo della professione forense Davide Barzan, il consulente criminalista che sta assistendo Manuela e il fratello Loris. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua senza esclusione di colpi la guerra tra Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, e Manuela Bianchi, nuora della vittima, vicina di casa ed ex amante di Dassilva.

La stessa Bartolucci, intervenuta durante il programma Rai La Vita in Diretta, ha fatto sapere di aver denunciato per esercizio abusivo della professione forense Davide Barzan, il consulente ‘criminalista' che sta assistendo, insieme alla sorella, l'avvocata Nunzia Barzan, Manuela Bianchi e il fratello Loris.

Subito dopo l'omicidio, per un breve periodo, anche Bartolucci aveva incontrato il criminalista e insieme al marito aveva dato un mandato difensivo a Barzan e alla sorella del consulente. Poi aveva deciso di revocarlo. In seguito i Barzan hanno continuato ad assistere solo i fratelli Bianchi.

Loris e Manuela Bianchi

Nella denuncia Bartolucci, che è assistita dall'avvocata Chiara Rinaldi e da Antonio Petroncini, sostiene che Barzan le abbia lasciato intendere di essere avvocato o consulente legale, pur non essendolo, e che si sia spesso presentato così nelle trasmissioni televisive a cui ha partecipato parlando del caso della 78enne uccisa a Rimini.

Bartolucci indica come testimoni giornalisti e autori dei programmi di cui Barzan, che non risulta iscritto all'albo degli avvocati né ad altri albi, è stato ospite. Della denuncia se ne stanno occupano i Carabinieri di Rimini, coordinati dal pubblico ministero Daniele Paci.

"Non mi sono mai presentato come avvocato, ma è fatto notorio che sono consulente di parte in atti, anche per l’omicidio di Pierina Paganelli. Prendo atto delle dichiarazioni della signora Bartolucci", ha replicato il consulente Davide Barzan a Fanpage.it.

Davide Barzan, criminalista e consulente di parte

"È giusto ricordare che suo marito è attualmente sottoposto alla misura cautelare in carcere poiché indiziato gravemente, secondo la Procura, con un giudicato cautelare, ovvero quello del Riesame, per l'omicidio di Pierina Paganelli", aggiunge

"Inoltre, la signora Bartolucci risulta gravata da una conclusione di indagini preliminari indiziata di minacce aggravate e diffamazione aggravate. Non ho evidenza al momento di denunce nei miei riguardi, – conclude – ma ne sono venuto a conoscenza dalle parole della stessa Bartolucci".